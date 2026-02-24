L'opera “Venere tra i coralli” del marsalese Giovanni Teresi al MOMA di New York

24/02/2026 02:00:00

L’arte di Marsala approda al Museum of Modern Art di New York. Il 19 giugno 2026 l’opera scultorea “Venere tra i coralli” di Giovanni Teresi sarà presentata nell’ambito della Mostra Internazionale legata all’Atlante dell’Arte Contemporanea.

Per lo scrittore e artista marsalese si tratta di un riconoscimento di rilievo internazionale. L’opera è stata inserita nella nuova edizione dell’Atlante dell’Arte Contemporanea, pubblicata nel Catalogo – Ediz. Giunti Editore, e sarà proiettata insieme a quelle degli altri Maestri selezionati.

La presentazione avverrà in un contesto di assoluto prestigio. Il MOMA custodisce e valorizza capolavori firmati da artisti come Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi, Henri Matisse, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Claude Monet e Paul Gauguin. In questo scenario, ogni autore inserito nel volume potrà presentare in proiezione l’opera pubblicata.

Un traguardo che porta il nome di Marsala in una delle capitali mondiali dell’arte contemporanea. Teresi ha voluto ringraziare gli organizzatori e la Direzione dell’Atlante dell’Arte Contemporanea per l’opportunità ricevuta.

Per la città l’evento rappresenta un momento di visibilità internazionale, con un artista del territorio che entra in un circuito culturale di primo piano, confermando la vivacità creativa che da anni caratterizza l’area marsalese.



