Alcamo, “Le Muse” celebrano Cielo d’Alcamo: inaugurata la mostra al Marconi

Partecipazione numerosa ieri pomeriggio al Centro Congressi Marconi di Alcamo per l’inaugurazione della mostra del gruppo artistico culturale “Le Muse”, promossa dall’Unitre e dedicata al Contrasto di Cielo d'Alcamo. Un omaggio a uno dei testi più rappresentativi della tradizione poetica siciliana, simbolo identitario per la città.

L’esposizione raccoglie le opere degli artisti ispirate al celebre componimento “Rosa fresca aulentissima”, tra i più noti della letteratura medievale italiana. In parallelo è stata presentata una nuova edizione del Contrasto, arricchita da un saggio del professore Baldo Carollo che ne ricostruisce la genesi e i riferimenti storici, offrendo una rilettura aggiornata del testo.

A moderare l’incontro è stato il giornalista Ernesto Di Lorenzo. Sono intervenuti il sindaco Domenico Surdi, il presidente dell’Unitre di Alcamo Nino Piccolo, il presidente della Banca Don Rizzo Sergio Amenta, il dottor Coppola che ha illustrato il progetto “Rosa Fresca Aulentissima” e il vicesindaco Alberto Donato.

Nel suo intervento introduttivo al volume, il sindaco Surdi ha sottolineato l’importanza della nuova pubblicazione, definendola «un riconoscimento dell’importanza storica dell’autore del Contrasto da tramandare alle nuove generazioni». Il primo cittadino ha ringraziato quanti hanno contribuito alla realizzazione del libro, evidenziando come l’identità di Alcamo passi anche dalla valorizzazione delle proprie radici culturali.

Il volume nasce dalla collaborazione tra l’Unitre di Alcamo e il gruppo “Le Muse”, con il contributo del Comune e della Banca Don Rizzo. A chiudere la manifestazione è stata l’esibizione del sassofonista Giuseppe Colmone, seguita dalla consegna di una pergamena ricordo agli artisti da parte del presidente dell’Unitre.

Un’iniziativa che rafforza il legame tra arte contemporanea e tradizione letteraria, riportando al centro della scena culturale cittadina una delle opere più significative legate al nome di Alcamo.



