Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Arte
18/02/2026 11:49:00

Alcamo, al Marconi omaggio a Cielo d’Alcamo tra arte e saggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/1771412105-0-alcamo-al-marconi-omaggio-a-cielo-d-alcamo-tra-arte-e-saggio.jpg

Un pomeriggio dedicato a Cielo d’Alcamo e al suo celebre Contrasto animerà giovedì 19 febbraio 2026 il Centro Congressi Marconi. 

L’iniziativa, promossa dall’Unitre di Alcamo insieme al gruppo artistico “Le Muse”, prenderà il via alle 17.30 con l’inaugurazione di una mostra collettiva ispirata alla “Rosa Fresca Aulentissima”. Le opere esposte reinterpretano in chiave visiva i versi del componimento medievale, tra memoria letteraria e sensibilità contemporanea. L’apertura sarà accompagnata dalle note del sassofonista Giuseppe Colmone. Dalle 18.00 spazio agli interventi istituzionali. Sono annunciati il sindaco Domenico Surdi, il presidente dell’Unitre Nino Piccolo e il presidente della BCC Don Rizzo. Il cuore dell’incontro sarà dedicato al progetto “Rosa Fresca Aulentissima”, illustrato da Antonino Coppola, e alla presentazione del saggio critico di Baldassare Carollo sul Contrasto. A coordinare i lavori sarà il giornalista Ernesto Di Lorenzo. La serata si concluderà con la consegna di pergamene ricordo agli artisti del gruppo “Le Muse”, protagonisti della mostra.









Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...