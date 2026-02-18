Alcamo, al Marconi omaggio a Cielo d’Alcamo tra arte e saggio

18/02/2026 11:49:00

Un pomeriggio dedicato a Cielo d’Alcamo e al suo celebre Contrasto animerà giovedì 19 febbraio 2026 il Centro Congressi Marconi.

L’iniziativa, promossa dall’Unitre di Alcamo insieme al gruppo artistico “Le Muse”, prenderà il via alle 17.30 con l’inaugurazione di una mostra collettiva ispirata alla “Rosa Fresca Aulentissima”. Le opere esposte reinterpretano in chiave visiva i versi del componimento medievale, tra memoria letteraria e sensibilità contemporanea. L’apertura sarà accompagnata dalle note del sassofonista Giuseppe Colmone. Dalle 18.00 spazio agli interventi istituzionali. Sono annunciati il sindaco Domenico Surdi, il presidente dell’Unitre Nino Piccolo e il presidente della BCC Don Rizzo. Il cuore dell’incontro sarà dedicato al progetto “Rosa Fresca Aulentissima”, illustrato da Antonino Coppola, e alla presentazione del saggio critico di Baldassare Carollo sul Contrasto. A coordinare i lavori sarà il giornalista Ernesto Di Lorenzo. La serata si concluderà con la consegna di pergamene ricordo agli artisti del gruppo “Le Muse”, protagonisti della mostra.



