Alcamo. Attori pronti, ma il teatro è inagibile e salta lo spettacolo

27/10/2023 09:41:00

70 attori pronti ad andare in scena, ma all'improvviso lo spettacolo salta. Motivo? Il teatro è inagibile.

Ha dell'incredibile quanto successo al teatro Cielo d'Alcamo. Un gruppo di 70 attori aveva preparato l'opera "Mosè", ed era pronto per l'esibizione, ma è stata improvvisamente cancellata a causa dell'inagibilità del teatro. Nonostante l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie dal Comune e una spesa di quasi 800 euro per l'uso del teatro e le tariffe SIAE, il problema è derivato dalla scadenza della licenza per l'uso dei pannelli solari, che fornivano energia solo di giorno. Non essendoci motorini di accumulo dell'energia per la notte, il teatro era senza elettricità per lo spettacolo serale. Questo ha deluso attori, centinaia di studenti e organizzatori.

E pensare che il teatro è rimasto chiuso proprio per lavori di efficienza energetica costati 493.000 euro. Gli attori e gli studenti hanno protestato davanti al municipio. La Mivas, guidata da Michela Mascali, è pronta a chiedere il risarcimento dei danni materiali e morali.