I dj trapanesi Simonte e Rizzo in console con i Meduza al Mob Disco Theatre di Carini

27/10/2023 02:00:00

Ci saranno i trapanesi Michele Simonte e Pietro Rizzo in console con i Meduza, che si esibiranno il prossimo 7 dicembre al Mob Disco Theatre di Carini. Un grande riconoscimento per gli artisti trapanesi, che, da oltre un decennio, si sono resi protagonisti, facendo ballare il popolo della notte del sud Italia e che, adesso, prenderanno parte all’evento organizzato da Unlocked: l’organizzazione creatrice del progetto “Musica e Legalità”, che si ripete ogni anno, con ospiti internazionali, che si esibiscono al Parco Archeologico di Selinunte.

Adesso un nuovo appuntamento, al Mob Disco Theatre di Carini, che vedrà anche l’esperienza dei trapanesi Simonte e Rizzo al fianco dei Meduza, ritenuti i dj italiani più famosi al mondo. Il gruppo, formato dai tre produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, ha raggiunto il successo globale nel 2019 con la hit Piece of Your Heart, seguita da altri brani di grande successo come Lose Control, Paradise e Tell It to My Heart.

Un successo mondiale, quello dei Meduza: con oltre 20 milioni di ascoltatori mensili su Spotify sono gli italiani più ascoltati al mondo. Nel 2019 hanno ricevuto la nomination ai Grammy Awards con il singolo Piece of Your Heart come "Miglior registrazione dance". Nel 2022, i Meduza si sono esibiti come ospiti alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Completeranno la console del Mob Disco Theatre di Palermo i Vltra, duo palermitano della tech house, e i catanesi Guz Hardy & J Luke. Un appuntamento da non perdere quello di giovedì 7 dicembre per gli amanti della musica elettronica e non, che farà ballare i presenti per tutta la notte.