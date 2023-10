Trapani senza acqua per i blackout dell'Enel

28/10/2023 11:38:00

Una serie di blackout dell'energia elettrica la notte tra giovedì 26 e venerdì 27 ottobre ha bloccato gli impianti idrici di Bresciana, pertanto ci sono problemi di approvigionamento dell'acqua a Trapani, ieri nel centro storico, oggi sabato 28 ottobre, a "Trapani Nuova" non riceverà acqua.

Il blocco della rete Enel ha causato, infatti, il blocco dell'accumulo di acqua nei serbatoi di San Giovannello. I tecnici del Comune sono intervenuti ma, affinché i serbatoi si riempano, bisogna attendere almeno 24 ore.

Il sindaco Tranchida ha disposto in capo al dirigente del servizio idrico di agire in danno di Enel per le gravissime disfunzioni provocate e per le conseguenze delle stesse. «Da domenica, tutto dovrebbe tornare alla normalità» assicura l'assessore delegato al servizio idrico integrato Vincenzo Guaiana.