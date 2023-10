Covid e rimborsi Rsa, Falcone: "Allo studio una soluzione per le coperture"

28/10/2023 00:00:00

«Comprendiamo il disagio delle aziende e siamo già al lavoro per farci carico delle aspettative delle Residenze sanitarie assistenziali. Il governo Schifani, già nei prossimi giorni, troverà una soluzione per dare le adeguate coperture finanziarie ai pendenti rimborsi sulla contrazione dei ricoveri maturati fra 2021 e 2022. Daremo seguito ad una misura che garantirà la stabilità economica degli enti in questione». Così l'assessore regionale all'Economia, Marco Falcone, replicando alla nota del Comparto socio-sanitario di Confindustria Sicilia a proposito dei contributi regionali connessi alla fase pandemica e destinati alle Rsa.

World golf awards, Sicilia premiata ad Abu Dhabi - «Sono davvero orgogliosa di apprendere che la Sicilia ha ricevuto il premio "World's best emerging golf destination 2023", quale migliore destinazione di golf emergente di tutto il mondo. È la conferma di un impegno costante e convinto dell'assessorato che ho l'onore di guidare, rivolto a implementare specifiche azioni a sostegno del golf, quale disciplina sportiva di spiccata rilevanza che concorre a rafforzare nel suo complesso l'offerta turistica». Lo afferma l'assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata, in occasione del riconoscimento conferito alla Sicilia, durante il "World golf awards" ad Abu Dhabi.

«Praticare il golf permette anche di scoprire lo straordinario patrimonio turistico, artistico, culturale e naturale della nostra regione – sottolinea l'assessore Amata - alternativo a quello delle classiche mete golfistiche. Un impegno ormai consolidato che vede da anni la partecipazione dell'assessorato al progetto d'eccellenza “Italy golf and more” assieme ad altre regioni e all'Enit, con l'obiettivo di promuovere sempre più il golf italiano nel mondo. Sono certa che il riconoscimento ricevuto rafforzerà ancor di più il valore della destinazione turistica della Sicilia, aprendo a nuove e prossime iniziative orientate in tal senso».