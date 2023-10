  Bilancio, disservizi e le accuse in consiglio comunale. Parla il sindaco Tranchida

29/10/2023 06:00:00

Il bilancio consuntivo approvato in ritardo. I primi disservizi per la pioggia in città, pali crollati, e quell’accusa pesante in consiglio comunale, su un consigliere che avrebbe avvicinato un assessore per favorire un’azienda. Sono i temi affrontati dal sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, e che hanno tenuto banco nelle ultime settimane in città.

A partire dal Bilancio consuntivo 2021 che - dice Tranchida - “era stato approvato in primavera ma c’è stato un errore tecnico degli uffici”. Il sindaco dice che “l’opposizione fa bene a fare il suo lavoro di controllo. Noi però continuiamo a lavorare, speriamo di avere i dati per il consuntivo 2022”. Sulle criticità per le piogge Tranchida ammette che la città di Trapani “non è attrezzata da 30 anni, il sistema di smaltimento non regge anche perchè dobbiamo far fronte a quanto arriva anche da Erice. Stiamo monitorando tutto. Abbiamo il progetto per cambiare sistema di smaltimento”.

Il sindaco sulle ipotetiche pressioni di consigliere di opposizione ad un assessore dice che sarà un tema che l’autorità giudiziaria prima o poi vorrà approfondire”.