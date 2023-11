Maltempo, allerta meteo gialla a Trapani e altre sei province della Sicilia

11/11/2023 21:28:00

Il dipartimento della Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domenica 12 novembre su Trapani, e gran parte della Sicilia è prevista l’allerta gialla. Stessa allerta gialla è prevista anche nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Catania.

Qui le previsioni per domani e lunedì. Domenica 12 Novembre: giornata prevalentemente piovosa con possibili schiarite, temperatura minima 18°C, massima 21°C. Nel dettaglio: pioggia alternata a schiarite al mattino, nubi sparse di passaggio al pomeriggio, poche nubi alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 21°C, la minima di 18°C alle ore 3, lo zero termico più basso si attesterà a 2970m a mezzanotte e la quota neve più bassa, 2820m, a mezzanotte. I venti saranno moderati da Ovest-Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 24km/h, moderati da Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 31km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 10 con un valore UV di 1.7, corrispondente a 431W/mq.

Lunedì 13 Novembre: giornata caratterizzata da ampio soleggiamento. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 21°C, la minima di 18°C alle ore 7. I venti saranno moderati da Nord-Ovest sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 20km/h, alla sera moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 13km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 3.4, corrispondente a 608W/mq.