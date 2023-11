Mazara accoglie il vice Console della Tunisia per la Presentazione di Amiamoli ODV

12/11/2023 00:00:00

Lunedì 13 novembre, Mazara del Vallo accoglierà il Vice-Console di Tunisia a Palermo, Aymen Lamti, in occasione della presentazione ufficiale dell'Associazione Amiamoli ODV. L'evento, che si terrà presso l’Auditorium Mario Caruso, vedrà inoltre la partecipazione delle istituzioni locali e dei vertici dell’associazione, con il presidente Benedetto Di Iacovo, La Vice Presidente Awatef Allagui, nonché il Segretario Nazionale dell’Associazione Pietro Pace, cittadino mazarese. L'incontro sarà un'importante occasione per rinsaldare i legami di amicizia e collaborazione tra la comunità tunisina e la cittadina siciliana, promuovendo la comprensione reciproca e la condivisione di valori culturali.

La presenza del Vice-Console sottolinea l'importanza attribuita alle relazioni bilaterali tra i due paesi e conferma il ruolo significativo dell'Associazione AMIAMOLI ODV nell’affrontare le sfide legate all'immigrazione e alla costruzione di una società inclusiva, tollerante, pacifica e armoniosa. L’incontro verrà preceduto da una visita del centro storico di Mazara del Vallo e della sua Casbah, e una visita guidata della mostra “Esplorazioni” di Mimmo Ingargiola, presso i locali del CIVIC. Nel pomeriggio, verranno presentati gli obiettivi, le iniziative e le attività programmate, evidenziando l’impegno nella promozione del dialogo interculturale, dello scambio educativo e della solidarietà. L'Associazione AMIAMOLI ODV auspica che questa giornata possa rappresentare un punto di partenza per una proficua collaborazione tra le comunità, creando legami duraturi che favoriscano lo scambio di esperienze e la costruzione di un futuro comune basato sulla comprensione reciproca e sulla cooperazione.

La presentazione, aperta alla cittadinanza e a tutti gli organi di informazione, si terrà giorno 13 novembre alle 15.00 presso l’Auditorium Mario Caruso. Segue lista degli ospiti che hanno confermato la loro presenza:

Salvatore Quinci - Sindaco di Mazara del Vallo

Alessandra Martin - Direttore dell'Ufficio Diocesano per le migrazioni e la mobilità umana in rappresentanza della Curia Vescovile

Raffaele Giardina- Capitano di Fregata Capitaneria di porto di Mazara del Vallo

Abdelkarim Hannachi- Coordinatore Osservatorio Regionale Fenomeno Migratorio in Sicilia

Monia Arouji – Relazioni Internazionali Italia-Tunisia Gianfranco Casale- Assessore Politiche Giovanili, Partecipazione e Coesione Sociale, Benessere degli Animali

Vito Gancitano - Presidente del Consiglio

Victor Nelson- Consigliere dell'Ass. Amiamoli-ODV

Aymen Lamti - Vice-Console di Tunisia a Palermo