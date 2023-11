Crescono i contagi da Covid, ma in Sicilia non si vaccina più nessuno

18/11/2023 11:23:00

Tornano a salire i nuovi casi di Covid-19. Nell’ultima settimana in Italia i casi sono aumenti del 28,1% rispetto alla scorsa settimana per un totale di 34.319 nuove infezioni.

In risalita anche l’occupazione dei posti letto negli ospedali, così come l’indice Rt che raggiunge lo 0,93, restando ancora sotto la soglia epidemica di 1.

Fino a ora sono state somministrate in Italia 669.935 dosi di vaccino anti-Covid Comirnaty XBB 1.5. Secondo i dati delle Regioni la popolazione over 60 risulta aver ricevuto 572.228 dosi con una copertura vaccinale pari al 3,12%. Solo 5 Regioni hanno invece ottenuto una copertura al 6-8%. Le regioni che hanno vaccinato di più risultano la Toscana (2,7%); l’Emilia Romagna (2,5%), la provincia autonoma di Bolzano (2,2%) e la Lombardia (2,1%). Le regioni in ultima posizione sono, a parte l’Abruzzo che non registra vaccinazioni, la Basilicata (0,004%) e la Sicilia (0,01%). Valle d’Aosta (8%) Toscana (7,6%), Emilia Romagna (7%) e Lombardia (6%) sono le regioni che hanno vaccinato in percentuale più over 60. Le ultime Abruzzo (0%), Basilicata (0,011%) e Sicilia (0,046%).