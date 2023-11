"Controvento": il giornalismo di frontiera di Attilio Bolzoni

18/11/2023 06:00:00

Una vita per il giornalismo, il buon giornalismo, che qualcuno chiama "di inchiesta", ma che in realtà è "di frontiera", anche quando la frontiera è ad un passo da te: Palermo, la Sicilia. La frontiera non è un luogo, è un modo: un modo inquieto, curioso, mai domo, di cercare di capire il presente. Si chiama "Controvento" il libro appena pubblicato da Zolfo e che raccoglie gli articoli e i reportage di uno dei più noti giornalisti italiani: Attilio Bolzoni. Tra l'altro è stato proprio Bolzoni con "Il padrino dell'antimafia" (che è stata, a pensarci bene, l'ultimo vero libro inchiesta pubblicato in Italia) ad inaugurare le fortunate edizioni Zolfo, guidate dal vulcanico Lillo Garlisi.

Adesso Bolzoni torna con un volume che andrebbe presentato nelle scuole di giornalismo, oltre che in tutte le scuole, in generale, perchè, nei racconti di Bolzoni, si dipana tutto il filo rosso della storia recente d'Italia.

Attilio Bolzoni ha scelto la Sicilia, ed in particolare le città della provincia di Trapani, per cominciare il lungo giro che lo porterà ad incontrare i suoi lettori su e giù per l'Italia. E ha scelto "Seguirà rinfresco", la rubrica culturale di Tp24, per parlare del suo nuovo lavoro. Eccolo a colloquio con Marco Marino, ed il peraltro direttore di Tp24 Giacomo Di Girolamo, che tra l'altro si trovano proprio nella sede di Zolfo, in Via Tenca, a Milano, per una puntata davvero speciale.