"Per non dimenticare", domani a Firenze il raduno della destra nazionalista e sovranista

02/12/2023 22:00:00

Per non dimenticare. Domenica tre dicembre si terrà a Firenze il convegno di Identità e Democrazia, il gruppo europeo che raduna la destra nazionalista e sovranista. Il gruppo ID ha componenti provenienti da nove diversi Stati membri. "Il Gruppo sostiene la sovranità e l'identità delle nostre nazioni e dei nostri popoli europei", recita il sito web dell'organizzazione e vuole che la cooperazione europea si basi su nazioni libere e sovrane, con più democrazia, trasparenza e responsabilità. Offre soluzioni per riprendere il controllo del problema dell'immigrazione. Ne fanno parte Austria, Danimarca, Estonia Belgio-Fiandre-, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca. Salvini ha scelto la città di Dante "per orgoglio, perchè è la patria italiana e immagine nel mondo del Rinascimento".

Parteciperà il ministro-presidente olandese in pectore Geert Wilders. Marine Le Pen interverrà in video collegamento. Il leghista: "Vogliamo costruire il manifesto per un’altra Europa rispetto a quello a guida socialista, perché è possibile realizzarla", aggiungendo "si esporrà l’idea di un’altra Europa fondata sulla libertà". Dalla Germania si è appresa la proposta di Björn Höcke, leader della destra radicale tedesca dell’Afd in Turingia che desidera "Scuole separate per i disabili" e per il quale “Con loro in classe ci sarebbero dei limiti per i nostri studenti”. Il politico ha di fatto dichiarato guerra a quello che lui definisce ed etichetta come “ideologia inclusiva” nell’ambito scolastico.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, alleato di Salvini: "Nessuno in Europa farà mai un accordo con Marine Le Pen e Afd. Neanche io farò mai un accordo con Alternative fur Deutschaland perché quando dicono che un bambino disabile deve essere emarginato e messo in una classe da solo perché non può stare con i bambini normali, è una vergogna, mi fa schifo“. "Siccome fanno un ‘danno alla società’ allora torniamo alle classi differenziali? Ecco perché dico che hanno una cultura nazista. È una cosa indegna", ha aggiunto. Con la francese niente alleanza perché vuole abbandonare Europa e Nato. Altro massimo comun divisore di ID è l'avversione al movimento LGBT.

Quindi i piatti forte di Salvini e compagnia sono: immigrati, bambini disabili - il sottoscritto è salvo - ed omosessuali. La cultura nazista evocata dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri italiano ha prodotto l'Olocausto che, oltre gli ebrei ed altri, ha ucciso neri europei, omosessuali e persone con disabilità mentali o fisiche. Per non dimenticare.

Vittorio Alfieri