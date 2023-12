I fatti del 6 Dicembre 2023: i funerali di Giulia, no al salario minimo, lo sciopero dei medici

06/12/2023 07:10:00

E' il 6 Dicembre 2023. Ecco un elenco dei principali fatti di oggi, in Italia e nel mondo, e dei titoli di apertura dei più importanti quotidiani.

• Andrea Giambruno sta pensando fare causa a Mediaset. È arrabbiato per i fuori onda trasmessi da Ricci («Mi hanno fatto fare un figura di merda mondiale») e perché lo hanno rimandato dietro le quinte

• Il Consiglio dei ministri ha ratificato il protocollo Italia-Albania per i migranti. L’operazione dovrebbe costare 200 milioni, dieci volte di più che tenerli in Italia

• È arrivato il no definito al salario minimo. In aula le proteste dell’opposizione con Conte che straccia il provvedimento e Schlein che grida alla vergogna

• Roma è pronta a mettere il veto sul nuovo Patto di stabilità. Per Giorgetti «non possiamo accettare regole impossibili da mantenere»

• Ieri a Padova, i funerali di Giulia Cecchettin. Il vescovo ha parlato di amore e pace, il padre Gino di responsabilità e speranza. In piazza diecimila persone l’hanno salutata facendo rumore

• Non tutti gli ostaggi in mano a Hamas torneranno a casa. Lo ha detto Netanyahu. I medici fanno sapere che alcuni bambini hanno subito abusi sessuali durante la loro prigionia. Altri «sono come fantasmi»

• Secondo gli Usa la guerra durerà fino a gennaio. Poi Israele dovrebbe abbassare l’intensità degli attacchi. Intanto l’amministrazione Biden è pronta a sanzionare i coloni israelo-americano che compiono crimini in Cisgiordania

• Nuova uscita infelice per Andrea Delmastro. Riprendendo Mussolini ha detto: «Spezzeremo le reni al correntismo dei magistrati». Opposizioni in rivolta

• L’ambasciatore della Tunisia Fabrizio Saggio sostituirà Francesco Talò, dimissionario dopo lo scherzo telefonico a Meloni. Anche il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, è caduto nella trappola dei comici russi Vovan e Lexus

• È Sara Funaro, attuale assessora comunale al Welfare, la candidata sindaco di Firenze scelta dall’assemblea del Pd. Polemiche per la mancanza di primarie

• Per Forbes Meloni è quarta donna più influente al mondo

• Lo sciopero nazionale di medici e infermieri che s’è svolto ieri ha registrato un’adesione dell’85 per cento

• Nel 2022 quasi 45mila madri lavoratrici si sono dimesse dal loro impiego. La maggior parte l’ha fatto per occuparsi dei figli

• Nei paesi Ocse l’inflazione del mese di ottobre è scesa al 5,6 per cento

• La Borsa di Milano chiude in rialzo sopra i 30mila punti, aggiornando ancora i massimi da giugno del 2008

• La Swissport vuole assumere 400 dipendenti di Alitalia licenziati

• Dopo Luxottica anche la Lamborghini sperimenta la settimana corta

• Covid, aumentano e ricoveri ma nessun si vaccina

• Un uomo, già denunciato dalla moglie che lo stava lasciando, l’ha aggredita con l’acido. Lei è ricoverata con lesioni al volto e sulle spalle. Lui con le mani ustionate

• Martina Gentile, figlia dell’amante di Matteo Messina Denaro, Laura Bonafede, è stato arresta. Era lei che si occupava di recapitare lettere e pizzini per conto del boss

• La Corte d’appello di Palermo ha nuovamente assolto l’imprenditore dell’eolico Vito Nicastri, conosciuto come «il signore del vento»

• Due complici che a marzo aiutarono Artem Uss ad evadere sono stati fermati ieri. Spiccati gli arresti per altri tre. Gli Usa hanno messo una taglia sino a 7 milioni di dollari per chi fornisca informazioni utili all’arresto e alla condanna di Artem Uss

• La crisi degli oppioidi è finita alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Le famiglie delle vittime dell’Oxycontin hanno impugnato l’accordo raggiunto tra il tribunale fallimentare e i Sackler

• I giovani italiani non sono bravi in matematica. E le studentesse fanno decisamente peggio dei loro compagni di scuola maschi

• Rockin’ Around the Christmas Tree batte Want For Christmas Is You. Con 35 milioni di streaming, la canzone di Brenda Lee conquista la classifica dopo 65 anni

• La partita inaugurale degli ottavi di Coppa Italia tra Lazio e Genoa è decisa da un gol di Guendouzi dopo appena cinque minuti. La Lazio vola ai quarti, dove troverà una tra Roma e Cremonese

Titoli

Corriere della Sera: «Giulia, ora sei una stella»

la Repubblica: Salario il colpo di grazia

La Stampa: Il lavoro espelle 44 mila mamme

Il Sole 24 Ore: Piazza Affari supera quota 30mila

Avvenire: Al bivio sul petrolio

Il Messaggero: La forza di Giulia

Il Giornale: Patto, rivolta contro Berlino

Leggo: «Siamo tutti coinvolti»

Qn: Costrette a licenziarsi 44 mila mamme

Il Fatto: Deportare i migranti in Albania / costa 10 volte più che tenerli qui

Libero: Emergenza Capre

La Verità: La faida per la gestione dei soldi / tra Casarini e la figlia di Strada

Il Mattino: Sud, più lavoro ma più poveri

il Quotidiano del Sud: Il futuro siamo noi diciamolo

il manifesto: Personale / e politico

Domani: Il rumore di Giulia