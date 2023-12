Atletica: Nicola Mazzara e Gilda Marina Arceri trionfano nella 23° edizione del Trofeo podistico Garibaldino

07/12/2023 07:00:00

Il marsalese Nicola Mazzara e la pacecota Gilda Marina Arceri hanno trionfato nella 23esima edizione del Trofeo podistico “Garibaldino”, da alcuni anni non più gara su strada, ma cross nell’affascinante scenario del Parco pubblico realizzato nell’area dell’ex Salinella di Marsala. Una gara che quest’anno ha visto la partecipazione di circa 250 atleti e atlete di tutte le età provenienti da diversi centri della Sicilia occidentale. Mazzara ha tagliato il traguardo, bissando il successo dell’anno scorso, con il tempo di 21 minuti e 20 secondi (sei giri di 1130 metri ciascuno per complessivi 6.780 metri). Il 25enne marsalese, tesserato per la “Number One”, ha preceduto, nell’ordine, il 16enne Marco Coppola (Pol. Real Paceco), categoria allievi, giovane promessa dell’atletica leggera nazionale, il mazarese Andrea Bonacasa (Team Francesco Ingargiola), Michele Galfano (alfiere della Polisportiva Marsala Doc) e Pietro Paladino (Team Ingargiola). Tra le donne, invece, con il crono di 26’ e 06’’, la juniores Gilda Maria Arceri (Real Paceco) ha avuto la meglio su Carla Grimaudo (Lipa Atletica Alcamo), Luana Russo (Sciacca Running), Florinda Mercadante (Cinque Torri Fiamme Cremisi Trapani) e Angela Messina (Pol. Atletica Mazara).

Questi, inoltre, i vincitori nelle varie categorie d’età: Nicola Mazara (SM), Antonella Pellegrino (SF), Giacomo Reina (SM35), entrambi della Cinque Torri, Angela Messina (SF35), Giuseppe Barraco (SM40), anche lui Cinque Torri, Luana Russo (SF40), Fabio Sammartano (SM45), altro alfiere della Marsala Doc, Maria Francesca Terraglia (SF45), della Lipa Alcamo, Pietro Paladino (SM50), Carla Grimaudo (SF50), Andrea Farina (SM55), Cinque Torri, Maria Adamo (SF55), Pol. Atl. Mazara, Gaspare Sieli (SM60), Paceco Runners, Leonardo Pavia (SM65), Team Ingargiola, Francesco Ciulla (SM70), Podistica Salemitana, Salvatore Giacalone (SM75), Atl. Mazara, e Francesco Paolo Lazzara (SM80), Sciacca Running. La manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Marsala Doc (a coordinare tutto il presidente Filippo Struppa e il vice Michele D’Errico), sotto l’egida del Comitato provinciale Fidal, è stata l’ultima e decisiva prova del Grand Prix della provincia di Trapani.