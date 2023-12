A Trapani e Mazara oggi c'è il mercatino

10/12/2023 11:57:00

Il Comune di Trapani informa la cittadinanza che, accogliendo la richiesta di Confimprese-Sicilia di Palermo, con Decreto Sindacale n.65 del 06/12/2023, è stato autorizzato lo svolgimento del mercato settimanale di piazzale Ilio anche nelle giornate di oggi, domenica 10 Dicembre, il 17 dicembre e, in via straordinaria, il prolungamento, fino alle ore 18, di quelli in programma giovedì 14 e 21 dicembre prossimi.

«Non abbiamo esitato un attimo ad accogliere, come già avvenuto lo scorso anno, alla richiesta dell'Organizzazione di Categoria perché vogliamo venire incontro alle esigenze degli ambulanti che vivono, come tutto il settore del commercio, una stagione di grandi difficoltà» dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore ai Mercati Andrea Vassallo.

«Siamo, pertanto, lieti di dimostrare agli operatori del "Mercatino" da un lato la vicinanza dell'Amministrazione Comunale di Trapani ai loro problemi, dall'altro, attraverso queste autorizzazioni in "deroga", di manifestare il nostro desiderio di assistere ad un immediato rilancio delle loro attività economiche. Invitiamo quindi le famiglie trapanesi a recarsi numerose a Piazzale Ilio nelle suddette giornate di "Mercato" e ad integrare e completare gli acquisti natalizi consci di poter abbinare, ove possibile, anche un non trascurabile risparmio sulle spese».

MAZARA. Le attività del mercatino settimanale nella zona Macello oltre a svolgersi nelle consuete giornate del mercoledì, eccezionalmente per il mese di dicembre si svolgeranno anche domenica 10, domenica 17 e domenica 24 dicembre. L'amministrazione comunale ha accolto la specifica richiesta dei rappresentanti degli operatori mercatali di Confimpresa Sicilia motivata dall'approssimarsi delle festività natalizie e dopo il parere positivo del Sindaco Quinci il Comandante della Polizia Municipale Bucca e la dirigente di Pm Marino hanno emanato l'ordinanza in fase di pubblicazione disponendo lo svolgimento dell’attività di mercato settimanale anche nelle giornate di domenica 10, domenica 17 e domenica 24 dicembre in aggiunta alle consuete giornate del mercoledì. Pertanto i prossimi appuntamenti dell'anno con il mercatino settimanale, meteo permettendo, saranno: domenica 10 dicembre, mercoledì 13 dicembre, domenica 17 dicembre, mercoledì 20 dicembre e domenica 24 dicembre, mercoledì 27 dicembre.