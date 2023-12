Casetta natalizia distrutta a Castelvetrano. Scala, â€œRendere le cittÃ  piÃ¹ sicure"

12/12/2023 17:15:00

La Democrazia Cristiana condanna gli episodi di vandalismo avvenuti a Castelvetrano (ne abbiamo parlato qui). Il danneggiamento e la distruzione “delle casette natalizie che rendono le città più a tono con il periodo festivo che stiamo vivendo, sono atti meschini – ha dichiarato il segretario della

provincia di Trapani della DC, Giacomo Scala, in linea con il coordinamento di Castelvetrano del partito - In diverse città stiamo assistendo ad eventi di violenza gratuita che non solo vanno condannati, ma che devono farci riflettere sul presente e sul futuro. Non possiamo e non dobbiamo abbandonare i comuni ai vandali, urge un intervento immediato da parte delle amministrazioni che, di concerto con le forze dell’ordine, assicurino la vivibilità delle piazze e delle strade, in centro così come in periferia, a salvaguardia dei cittadini e dei tanti turisti che arrivano in Sicilia”.