Giovani, servizi e sviluppo: parte il "Manifesto per la Restanza"

09/05/2026 09:00:00

A Palermo prende forma una nuova alleanza per contrastare lo spopolamento della Sicilia e creare opportunità concrete per i giovani. Nella sede di ANCI Sicilia si è svolto il primo incontro del “Manifesto per la Restanza – Alleanza per i giovani e per il futuro della Sicilia”, un progetto che punta a costruire una rete stabile tra istituzioni, università, associazioni e parti sociali.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: affrontare il fenomeno dell’emigrazione giovanile attraverso un percorso condiviso che metta al centro lavoro, servizi e qualità della vita nei territori siciliani.

Un percorso “lungo e complesso”

Durante l’incontro, che si è tenuto sia in presenza sia in videoconferenza, è stato sottolineato come il lavoro avviato richieda continuità e collaborazione tra soggetti diversi. Il confronto si è concentrato soprattutto sugli aspetti organizzativi e sul metodo da adottare per costruire proposte operative.

Nel documento viene evidenziata “la consapevolezza che quello avviato è un percorso lungo e complesso, che richiede continuità, collaborazione tra soggetti diversi e capacità di costruire proposte concrete e condivise”.

Sempre più adesioni al Manifesto

Il progetto continua intanto ad allargarsi. Alle realtà che avevano già aderito – tra cui le Università di Palermo e Catania, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e realtà del terzo settore – si sono aggiunti anche Cisl Sicilia, Forum Terzo Settore, Legacoop Sicilia e CeSVoP.

Un segnale che conferma la crescente attenzione attorno al tema della “restanza”, intesa come possibilità concreta per i giovani di scegliere di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro in Sicilia.



