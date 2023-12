Rugby: I Fenici Marsala battono il CUS Catania e balzano in testa alla classifica

12/12/2023 07:00:00

Riceviamo la seguente nota che pubblichiamo con molto piacere certi che lo Sport sia un volano della nostra società in termini educativi e per il principio di uguaglianza e rispetto che infonde in chi lo pratica ed in chi lo segue.

Parlare di ieri è difficile, perché rischieremmo di tralasciare comunque qualcosa che Asd I Fenici Rugby Marsala ,ha realizzato per i suoi ragazzi. Questa giovane società, modello per tutta Italia su come infonde i principi del rugby, con enormi sacrifici oggettivi grazie anche all'aiuto degli Elimi Trapani e Rugby Palermo, ha formato un gruppo di ragazzi under 16 regionali, che in pochi mesi hanno onorato con le lunghe trasferte e dominato, un campionato regionale formato da squadre perlopiù della Sicilia orientale. Grazie a tutti i volontari del nostro staff, ai genitori che hanno permesso tutto questo, grazie agli organizzatori del nostro mitico 3° tempo, al nostro presidente Moreno Debiasi ,il direttore tecnico Marco Quattrociocchi ed il coach Nicola Rallo, per il loro costante supporto e .......grazie soprattutto a loro, i nostri veri eroi, coloro che ci hanno creduto più di tutti e che prima o poi "OGGI" sarebbe accaduto... Grazie a voi ragazzi che avete disputato una bellissima partita vinta con merito ed è ancora grazie a voi, se siete in testa alla classifica ma sopratutto grazie a voi per le mete più belle che ci avete regalato, quelle che piacciono a noi: 0 infortuni, 0 cartellini gialli e rossi, e tanti spogliatoi puliti a fine gara senza distinzione di chi fossero. Ricordatevi che "l'importante è partecipare perché solo partecipando avrai la possibilità di vincere". cit. De Coubertin