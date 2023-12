I fatti del 13 Dicembre: Cop28 a Dubai, primo suicidio assistito in Italia

13/12/2023 06:59:00

E' il 13 Dicembre 2023, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali

• È morta a Trieste la prima donna a usufruire del suicidio assistito del servizio sanitario nazionale. Aveva 55 anni e la sclerosi multipla

• Il Papa ha già dato le disposizioni per il suo funerale. Verrà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore con un rito più sobrio. Ha fatto sapere, che nonostante i suoi problemi di salute, non ha alcuna intenzione di dimettersi: «Mi affido al Signore. Faccio quello che vuole lui». Per il prossimo anno però vuole limitare i viaggi

• La missione di Zeles’kyj a Washington non è riuscita. Non ha convinto il congresso a sbloccare i fondi. Il Senato dice che se ne riparlerà a gennaio. Intanto Biden gli ha dato un po’ di armi per resistere fino a primavera





• Bruxelles sarebbe disposta a sbloccare i 10 miliardi di euro congelati all’Ungheria, se Orbán accetta l’adesione di Kiev all’Ue

• Netanyahu e Biden sono ai ferri corti. Israele si ostina a dire mai con Hamas e mai con Fatah. Ma la Casa Bianca lo accusa di bombardamenti indiscriminati e gli consiglia di cambiare il governo: «Il più a destra nella Storia del Paese»

• A Gaza è partito l’allagamento dei tunnel di Hamas. Polemiche perché lì sotto potrebbero esserci civili e ostaggi

• L’Onu ha approvato a larga maggioranza una risoluzione che chiede a Israele un cessate il fuoco immediato. Gli Usa hanno votato contro. L’Italia s’è astenuta

• Un missile ha colpito una nave da carico battente bandiera norvegese nel Mar Rosso. Non ci sono morti ma la Nato è in allerta. Si pensa siano stati gli Houthi

• A Dubai s’è lavorato tutta notte per redigere una nuova bozza. Nessuna uscita ma la Cop28 invita i paesi a «transitare fuori dai combustibili fossili e accelerare tale azione in questo decennio cruciale al fine di raggiungere la neutralità del carbonio nel 2050». In queste ore il voto finale

• Meloni alla camera attacca Draghi: «Si faceva fare le foto con Macron e Scholz ma non portava a casa niente». Poi ha cercato di aggiustare il tiro sostenendo che ce l’aveva con il Pd

• Salvini ha precettato anche lo sciopero dei trasporti di venerdì. Durerà 4 ore anziché 24. Ma l’Usb non ci sta, chiede l’intervento del Tar e promette disobbedienza

• La maggioranza si spacca sul superbonus. Forza Italia chiede a gran voce che venga prorogato ma per Giorgetti «costa troppo». L’ultima speranza è riuscire a inserirlo nel Milleproroghe

• Beppe Grillo s’è sentito ma le sue condizioni non sarebbero gravi. È ricoverato da domenica ma potrebbe essere dimesso oggi

• Augusto Barbera è stato eletto presidente della corte Costituzionale. Ha 85 anni

• A Londra, con 313 voti favorevoli e 269 contrari, la Camera dei Comuni ha approvato il suo piano per trasferire i migranti in Ruanda. Ma Sunak s’è messo mezzo partito contro

• Il rogo all’interno dell’ospedale di Tivoli sarebbe stato innescato da una sigaretta gettata sul cumulo di rifiuti da un balcone. Almeno così dice un testimone oculare

• Ieri è stato interrogato Tommaso Gilardoni, il dj amico di Leonardo La Russa. Dice che quella sera la ragazza che li ha denunciati per violenza era «lucida e consenziente». Agli inquirenti ha lasciato il suo cellulare e ha acconsentito al prelievo del Dna

• L’università di Padova consegnerà la laurea alla famiglia di Giulia Cecchettin il 2 febbraio. Giulia è morta ammazzata dall’ex fidanzato l’11 novembre, cinque giorni prima di discutere la tesi

• Un ragazzo di 19 anni è stato condannato a 6 anni per aver ammazzato di botte un uomo che credeva un pedofilo ma che pedofilo non era

• Le femministe francesi si oppongono alla fermata del métro intitolata a Serge Gainsbourg. Sostengono che fosse un pedofilo per via della canzone cantata nel 1985 con la figlia Charlotte Lemon Incest

• Zara ha ritira la sua campagna pubblicitaria perché ritraeva modelle fra macerie e manichini in sacchi bianchi. Scene che secondo l’Asa ricordano Gaza. La campagna però è stata scattata a settembre

• L’Old Fashion, storica discoteca di Milano, chiuderà il 31 dicembre. La Triennale non ha rinnovato il contratto per episodi di violenza

• In Champions il Napoli batte il Braga e centra gli ottavi. L’Inter si pareggia e si accontenta del secondo posto

Titoli

Corriere della sera: Biden sconfessa Netanyahu

la Repubblica: Meloni, attacco a Draghi

La Stampa: Pd e Draghi, l’attacco di Meloni

Il Sole 24 Ore: Ponte sullo Stretto, più fondi di coesione / Superbonus, stop a modifiche e rinvii

Avvenire: Minori senza giustizia

Il Messaggero: Superbonus, l’ultima trattativa

Il Giornale: Case occupate, è svolta

Qn: Basta superbonus, tensioni nel governo

Il Fatto: Superbonus: prima tutti / contro, ora lo rivogliono

Libero: Meloni antisfascista

La Verità: Il Pd ha passato la banda di Casarini / notizie riservate della guardia di finanza

Il Mattino: Ponte, risorse dai fondi Sud

il Quotidiano del Sud: La stabilità europea che la politica ignora

il manifesto: Fuga di gas

Domani: Ue e conti, Meloni attacca Draghi / «Faceva foto ma non portava niente»