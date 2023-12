I fatti del 15 Dicembre: Ucraina verso l'Ue, parla Putin, il Mes slitta a Gennaio

15/12/2023 06:57:00

Ecco i principali fatti di oggi, 15 Dicembre, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei giornali.

• Il Consiglio europeo ha dato il via libera ai negoziati per l’ingresso dell’Ucraina nella Ue. Lo ha fatto senza Viktor Orbán che prima del voto ha lasciato la stanza. Zelens’kyj esulta. Stesso iter approvato anche per la Moldavia. Alla Georgia è stato concesso lo status di candidato

• Scontri sul bilancio Ue. Michel propone di aumentare la disponibilità ma i Paesi frugali non voglio mettere mano ai portafogli. A rimetterci il budget per i migranti. I negoziati riprenderanno nel 2024

• Putin ha fatto il suo show nella conferenza stampa di fine anno. Ha parlato per quattro ore ma ha detto poco di nuovo: l’Ucraina deve essere «denazificata», l’occidente è inaffidabile, la Russia non si piega neanche con le sanzioni

• Israele e Usa sono sempre più distanti. Per Washington la guerra deve finire il prima possibile ma Tel Aviv sostiene che ci vorranno mesi per estirpare Hamas

• L’esercito israeliano ha compiuto un primo tentativo di allagare con acqua prelevata dal mare un tunnel militare di Hamas nel nord della Striscia. Tel Aviv ha messo una taglia sui vertici di Hamas che si nascondono a Gaza

• Arrestati in Europa sette presunti terroristi di Hamas. Preparano attentati in Germania, Olanda e in Danimarca

• Giornata turbolenta ieri in parlamento. Il Mes slitta a gennaio, l’Inapp lancia l’allarme sui salari fermi da 30 anni. A far inalberare le opposizioni anche i tempi lunghi della manovra

• Schifani minaccia un conflitto istituzionale dopo che, con un emendamento, il governo ha deciso di scaricare parte dei costi del ponte sullo Stretto su Sicilia e Calabria.

• Oggi dalle 9 alle 13 c’è lo sciopero dei trasporti. Ma dato che Salvini ha ridotto la protesta da 24 a 4 ore, nelle grandi città ci saranno anche dei “bus lumaca”, guidati a bassissima velocità. «Andare piano a Roma? Non si noterebbe una grande differenza rispetto agli altri giorni», ribatte Salvini.

• La Bce lascia i tassi invariati, con una revisione al ribasso delle stime dell’inflazione per il 2023 e per il 2024. Ma Lagarde invita alla cautela

• Il social Threads sbarca anche in Europa. Lanciata negli Usa a luglio, la nuova app di Mark Zuckerberg sfida X di Elon Musk e si collega all’account di Instagram

• La Guardia di Finanza ha sequestrato 86 milioni di euro al corriere Ups per una frode fiscale da 480 milioni di euro

• In Belgio è finito in Parlamento il caso della vendita di trentamila neonati, sottratti nel dopo guerra a mamme non sposate dalla chiesa cattolica

• La Corte europea dei diritti dell'uomo bacchetta la Polonia perché ha negato l’aborto a una donna incinta che portava in grembo un feto con gravi malformazioni genetiche

• Dalle prime indiscrezioni sulle indagini a carico di Sergio Alfieri, il chirurgo del Papa, viene fuori che il professore riusciva a intervenire su otto pazienti alla volta. Risulta presente in sala anche quando era a un convegno, a Milano o all’Elba. Lui però si dice sereno

• Fiorenza Rancilio è stata uccisa con un manubrio per allenare i bicipiti. Attrezzo che il figlio Guido avrebbe portato in soggiorno dalla sua palestra per colpire la mamma

• Processo Grillo Jr., ieri è stata la legale della difesa a doversi difendere dalle minacce. È accusata di aver posto domando troppo intime alla presunta vittima. Ma lei tira dritto e dice: «Rifarei tutto»

• A Firenze una prof di 50 anni è stata condannata a sei anni per aver fatto sesso con un suo alunno minorenne e disabile

• A 32 anni dalla strage del Moby Prince, la corte di Firenze condanna i famigliari delle vittime al pagare le spese legali del processo intentato contro i ministeri della Difesa e delle Infrastrutture. Parliamo di 15 mila euro

• È stato arrestato Gaetano Angrisano, un latitante che era stato condannato nel 2022 a 10 anni di reclusione per associazione per delinquere

• Le Gallerie degli Uffizi si avviano verso gli oltre cinque milioni di visitatori nel 2023, nuovo record di presenze

• In Europa League la Roma batte 3 a 0 lo Sheriff – con primo gol di Pisilli da professionista – ma la vittoria non basta per conquistare il primo posto. A febbraio dovrà giocare i play-off. In Polonia, l’Atalanta segna due reti al Rakow e conquista gli ottavi. In Conference la Fiorentina grazie al pareggio 1 a 1 con il Ferencvaros va ai sedicesimi

Titoli

Corriere della Sera: Kiev nella Ue, prima intesa

la Repubblica: L’Europa apre a Kiev

La Stampa: «Sì all’Ucraina nell’Ue» / Ma è scontro sul bilancio

Il Sole 24 Ore: Bce non tocca i tassi, spread giù a 168

Avvenire: Tecnologia, sfida ultima

Il Messaggero: Ucraina e Moldavia nella Ue / C’è il via libera ai negoziati

Il Giornale: Sì all’Ucraina in Europa

Leggo: Italia, stipendi fermi da trent’anni

Qn: Stop al caro tassi, l’economia respira

Il Fatto: Sgarbi e il quadro rubato / riapparso con il ritocchino

Libero: Di Maio in peggio

La Verità: Alleati col signore della guerra / per mettere le mani sui migranti

Il Mattino: Salari fermi da trent’anni

il Quotidiano del Sud: Il patto tedesco che nega la crescita

il manifesto: Eurostar

Domani: Ucraina nella Ue, ok al negoziato L’Europa tira dritto senza Orbán