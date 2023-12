Spettacoli, musica e tradizioni natalizie. Gli eventi del fine settimana

16/12/2023 06:00:00

Nel cuore della provincia di Trapani, il fine settimana si apre come un libro di favole natalizie.

Tra tradizioni e modernità, torna la magia di "EricèNatale - Il borgo dei presepi", mentre a Marsala, la musica fa da padrona con i concerti tributo e le degustazioni enogastronomiche.Nel centro storico di Castellammare del Golfo, mercatini natalizi e spettacoli teatrali animano le vie, mentre al Parco archeologico di Selinunte, un'esplorazione sonora ci guida alla scoperta di "Echi dell’altra Sicilia". Continua a leggere per scoprire gli altri eventi di un weekend vestito festa tra tradizione, cultura e intrattenimento:

ERICE - Fino al 7 gennaio, il borgo di Erice si trasforma con un'atmosfera natalizia, accogliendo una serie di eventi culturali e musicali nell'ambito di "EricèNatale - Il borgo dei presepi". La manifestazione, organizzata dal Comune di Erice in collaborazione con associazioni e istituzioni, offre un programma variegato che spazia dalle tradizioni alle espressioni più moderne, trasformando il centro storico in un palcoscenico festoso con i consueti mercatini di Natale in piazza della Loggia e piazzetta San Giuliano. La Casetta di Babbo Natale, posizionata nella suggestiva piazzetta San Martino, apre le porte per accogliere bambini e famiglie. Le pittoresche vie del centro storico vengono animate da presepi tradizionali, allestiti con cura da abili artigiani, cittadini e associazioni, ognuno narrando una storia e creando un percorso suggestivo. Le note di zampognari e bande itineranti siciliane risuonano tra le antiche mura e gli affascinanti vicoli, aggiungendo un tocco di autenticità e tradizione al contesto di EricèNatale, portando il calore e la tradizione delle festività natalizie. Ulteriori dettagli e programma completo degli eventi sono disponibili sul sito comune.erice.tp.it.

MARSALA - In questo fine settimana che precede quello natalizio, il programma degli eventi promosso a Marsala propone a cittadini e visitatori tanta musica, teatro e degustazioni enogastronomiche, sia in centro che in periferia. Così, mentre l’atmosfera natalizia si continua a vivere in città tra caratteristici mercatini e presepi, zampognari e caramelle, questo pomeriggio si aprono in Piazza Della Repubblica gli stand degustazione curati dal Gal Elimos. Lo stesso Gruppo Azione Locale - cui aderisce anche il comune di Marsala - promuove pure in questo week end tre appuntamenti musicali, sempre in Piazza Loggia dalle ore 18:30. Si parte stasera con il Concerto-Tributo “Capitani Coraggiosi” (Baglioni/Morandi) e sabato 16 seguirà il concerto pop de “I Macuccusono”; mentre domenica 17 la tre giorni di musica si concluderà con il Concerto-Tributo “Luna Rossa”. Altri appuntamenti natalizi sono in programma sabato 16 dicembre ad Amabilina (ore 16:30), ancora con musica itinerante, babbo natale e distribuzione di caramelle. Domenica 17 dicembre, inoltre, “Pastorella Music Christmas” nell'omonima contrada: dalle ore 15:30, giochi pirotecnici, musica, degustazioni.

TRAPANI - Prosegue la seconda edizione di "Natale a Trapani", fiera natalizia dedicata alle eccellenze artigianali ed enogastronomiche del territorio trapanese e della sua provincia. Quest'anno la fiera si svolge in viale Regina Margherita, una delle principali vie del centro storico di Trapani, che per l'occasione viene totalmente chiusa al traffico trasformando l'intera area di fronte l'omonima villa in un bellissimo villaggio natalizio. La fiera è fruibile fino a venerdì 29 dicembre, dalla domenica al giovedì dalle 10.00 alle 20.00, venerdì e sabato dalle 10.00 a mezzanotte. La domenica della vigilia, 24 dicembre, la chiusura è anticipata alle 19.00. Lunedì 25 e martedì 26 dicembre la fiera è fruibile dalle 16.00 alle 20.00.

TRAPANI - Sabato 16 dicembre, a partire dalle ore 17.00, alla Chiesa del Collegio di Trapani si terrà il concerto dell’Orchestra sinfonica giovanile diretta dal maestro Andrea Ferrante per l’inaugurazione del nuovo anno accademico del Conservatorio di musica di stato “A. Scontrino”. L’ingresso è libero.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Proseguono sino al 6 gennaio le iniziative della manifestazione "Castellammare è Natale" con mercatini natalizi, villaggio di Babbo Natale, mostre, animazione per bambini, visite, concerti, cori gospel e zampognari. Nel fine settimana,

il centro storico viene animato dai mercatini di Natale (dalle 17.00 a mezzanotte), tra corso Mattarella e corso Garibaldi. Il programma completo delle iniziative è disponibile alla pagina facebook.com/ComunicatiStampaCastellammare.

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE - il Parco archeologico di Selinunte apre di nuovo le porte del Baglio Florio alla musica e all'arte. Si comincia sabato 16 dicembre, con un progetto speciale, dal titolo "Echi dell’altra Sicilia": una vera esplorazione sonora alla ricerca dei “suoni”, antichi e contemporanei di Selinunte. L’ingresso è libero. Il programma: ore 10.00: "Soundwalk", passeggiata sonora guidata dalla musicista Alessandra Pipitone, con soste nei punti di ascolto della biofonia (la musica creata dagli organismi viventi, come rane o uccelli); ore 12.00: "Suoni, musica, silenzio", concerti degli allievi delle scuole ad indirizzo musicale, e dell’ensemble “Vito Pappalardo” dell'I.C. Lombardo Radice - Pappalardo di Castelvetrano al museo del Baglio Florio; ore 17.30: conferenza "Suoni a Selinunte. Dall’architettura acustica al paesaggio sonoro" a cura di Angela Bellia e Felice Crescente, interverranno Massimo Cultraro (CNR), l’archeologo Clemente Marconi, Angela Bellia e Paola Calicchia (CNR); ore 21.00: nel Parco immerso nel silenzio, "Echi dell’altra Sicilia", un format nuovo che unirà al piano a quattro mani, il racconto di una divulgatrice musicale, Diana Re. La pianista greco-venezuelana Alexia Mouza e la sua collega greca Nefeli Mousoura proporranno pezzi di Debussy, Tchaikovsky, Couperin, Ligeti e Satie. Ingresso libero. Si continua domenica 17 dicembre alle 10.30, con il laboratorio per bambini organizzato da CoopCulture, "L'archeo addobbo di Natale!" (biglietto: 5 euro, acquistabile online). I bambini seguiranno l’archeologo fino al tempio E per scoprire colonne, capitelli, metope, spunti per realizzare decorare un oggetto – magari una pallina per l’albero di Natale. Sempre al Parco di Selinunte, domenica 17 dicembre si terrà un concerto-evento in memoria di Marisa Leo. Organizzato dall'associazione Palma Vitae e con la direzione artistica di Luana Rondinelli, lo spettacolo "Guarda avanti" prende il nome da una canzone de I Musicanti di Gregorio Caimi che esorta ogni donna vittima di violenza a rinascere. Si esibiscono Lucrezia Benigno, Roberta Caly, Lea Pavia e Irene Sciacca, i musicisti: Gregorio Caimi, Alessio Cordaro, Fabio Gandolfo e Andrea Lombardo, gli attori Tommaso Rallo e Alberto Ritondo, la cantautrice Francesca Impallari. In apertura le allieve della scuola di danza Fitness e dance di Cristina Mistretta.

BUSETO PALIZZOLO - Proseguono nel weekend le iniziative della manifestazione "Magico Natale Busetano". Sabato 16 Dicembre alle ore 18:00 apriranno le porte del Villaggio con una proposta di degustazioni. Alle 19:00, la "Casa dei Desideri" offrirà dolci tentazioni con caramelle e zucchero filato, mentre alle 20:00 si esibirà il duo Zampognari. Domenica 17 Dicembre. Il Villaggio accoglierà di nuovo i visitatori alle 18:00. La "Casa di Babbo Natale" sarà aperta dalle ore 19.00 ai più piccoli, mentre alle 20.00 il Gruppo Folkloristico "CalaBukuto" intratterrà con le sue esibizioni.

MARSALA - Domenica 17 dicembre alle ore 18.00 si tiene alla Biblioteca Sociale Otium (via XI maggio, 106) di Marsala il concerto-teatro "C’era una volta Edith Piaf" organizzato da AME -Associazione Musicale Etnea- il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e con l’amichevole partecipazione di Slow Food Condotta di Marsala. La prenotazione è necessaria al whatsapp 3337277176.

Ticket ingresso Associati OTIUM e SlowFood Condotta di Marsala €7; Non Associati €10; Possessori di BiblioCard € 2. Sempre a Marsala, sabato 16 dicembre 2023, alle 17:30, presso l'enoteca Strada del Vino, si terrà la presentazione del libro "Il bello, la musica e il potere" di Antonello Cresti e Roberto Michelangelo Giordi, edito da Mariù. L'evento è organizzato dall'associazione culturale EmisFero del Vento. Il Presidente Gaspare Stabile porterà i saluti del circolo culturale, dialogherà con gli autori Andrea Russo.L’ingresso è gratuito.

MARSALA - Domenica 17 dicembre alle ore 18 al teatro Sollima di Marsala, ha chiusura della XXIII Stagione Concertistica organizzata dall’Associazione Accademia L. Van Beethoven, l’atteso concerto di Martina Cascio con: Ernesto Barraco, Dario Li Voti, Gianluca Almanza e Francesco Stampa, che si esibiranno in uno straordinario tributo a Mina. Martina Cascio, vincitrice della prima selezione nell’edizione 2023 di Tali e Quali show condotta da Paolo Conti su Rai 1, fa parte di quei giovani talenti, a cui l’associazione pone da sempre particolare attenzione. Suffragata da una prestigiosa band, si preannuncia uno spettacolo particolarmente avvincente e intrigante, uno spettacolo da non perdere! Assicuratevi per tempo il vostro posto al teatro contattando i numeri 351.2337262, oppure il 320 6905330 o presso DNT Servizi, in via Sibilla 12 a Marsala. Info: Ingresso € 10 (Platea e Palchi); € 5 (Galleria); Abbonamenti 2^ Parte Stagione (8 concerti): € 50 Platea e Palchi non numerati

MAZARA DEL VALLO - Domenica 17 dicembre, alle 18:00, presso l'Antico Forno Martino D'Annibale a Mazara del Vallo, avrà luogo la presentazione del libro "Il canto della Casbah" di Nicola Cristaldi e Giovanni Franco. L'incontro prevede anche un momento di dialogo con gli autori e l'opportunità di acquistare una copia autografata del libro.

MARSALA - Domenica 17 dicembre, alle ore 17.30, al Teatro Impero a Marsala, torna il Premio 91025 organizzato dall’Associazione Culturale 'Ciuri', giunto quest'anno alla 9^ edizione.

CASTELVETRANO - Nuovo appuntamento con il “Palmosa Fest”, Festival di Arte e Cultura, a Castelvetrano, sabato 16 dicembre, alle ore 17.30, al Convento dei Minimi, dove sarà presentato il libro di Bia Cusumano, Direttore Culturale del Festival, dal titolo “Trame Tradite”, edito da Navarra Editore con il marchio Area Navarra. A dialogare con l’autrice sarà la poetessa e scrittrice Marilina Giaquinta. Coordinerà l’incontro la giornalista Jana Cardinale. Le letture saranno a cura di Sonia Giambalvo. Le coreografie sono di Elvira Biondo, Direttrice artistica del Festival, e Luigi Varriale. Interventi musicali del Duo Manì composto da Nicoletta Di Stefano e Martina Davì. In programma l’esposizione di quadri della pittrice Susanna Caracci.

CASTELVETRANO - Sabato 16 dicembre, alle ore 20:00, presso il Teatro Selinus, nell'ambito delle piazze di Castelvetrano, l'Associazione AVO (Associazione Volontari Ospedalieri ODV), in collaborazione con Pro Loco Castelvetrano Triscina, presenta il calendario artistico 2024, avente come tema "L'emozione di ritornare bambini per un giorno", opera donata dal fotografo e artista Castrenze Ezio Fiorenza.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - L’associazione socio-culturale Quantummari presenta una nuova produzione teatrale in due atti e un prologo di Baldo Sabella: “nnà la staddra nasciu un Picciriddru”. Lo spettacolo sarà messo in scena con ingresso libero sabato 16 dicembre con inizio alle ore 20.45 e domenica 17 dicembre alle ore 17 presso il teatro “Apollo” a Castellammare del Golfo.