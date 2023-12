Alberto Di Girolamo: "Le bugie del Sindaco Grillo sulla pista ciclabile"

19/12/2023 06:00:00

Alberto Di Girolamo, ex sindaco di Marsala, l'attuale sindaco Massimo Grillo dice che la pista ciclabile è un progetto pessimo e che ora la sua amministrazione avrebbe migliorato. Cosa dice in proposito?

Il sindaco è abituato a dire ai cittadini delle bugie, ma questa è grande non quanto una casa, ma quanto un grattacielo. La pista ciclabile è stata presentata, è stata approvata, si potevano apportare delle modifiche? Sicuramente sì, non certo la variante che ha fatto lui o gli hanno fatto fare, secondo me è pericolosa e che peggiora la situazione. Io non entro nel merito, il sindaco che amministra con i suoi tecnici fa quello che vuole, ma fino ad un certo punto, perché deve rispondere alla città. Io mi auguro che non ci siano incidenti gravi in quel tratto, dove ci sono due piste ciclabili con le intersezioni con le altre strade e senza cordolo. Il sindaco Grillo dice anche che era previsto nel progetto un senso unico di marcia delle auto: falso, falso, falso quanto una grandissima casa. Nessuno aveva previsto un senso unico di marcia. Non capisco perché ha tirato fuori questa cosa, forse per coprire questa porcata che hanno fatto? Il senso unico di marcia non era previsto, era previsto un doppio senso di marcia e ci stava benissimo. Dovrebbe dire dove l'ha visto scritto, sarebbe opportuno di farlo vedere.

Non c'era dunque alcun senso unico di marcia nel tratto di cui parla il sindaco?

Assolutamente no e non c'era motivo. Le auto passavano benissimo, bisogna non correre e non si capisce il perché, del resto e faccio l'esempio dello Stagnone, lì abbiamo previsto un senso unico di marcia, lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto.

Al lungomare c'è un limite di velocità di 30 km/h, ormai uno standard per tutti i centri urbani, non è la nostra personale pista di F1. Ormai ci sono città come Bologna che hanno adottato questo limite di velocità in tutto il centro urbano.

No no, io sono d'accordo, mi auguro che si rispetti questo limite e che venga fatto rispettare. Questa del senso unico è una falsità che si è inventato, forse per coprire le magagne, per coprire le critiche che ha ricevuto con questa doppia pista ciclabile? Non lo so. L'altra falsità che dice è che Marsala sarebbe stata scritta nel libro nero dell'Europa se non l'avesse fatta entro il 31 dicembre. Io ho presentato il progetto e sono per farla, attenzione, ma quante altre cose Grillo non sta facendo e per questo la città si trova nel libro nero di Bruxelles? Gli asili nido che sono saltati, anche questi fanno parte di Agenda urbana, il tratto di costa tra il Baglio Anselmi e viale Isonzo, se non si mette in sicurezza prima o dopo cadrà e a quel punto dove troverà i duemilioni e mezzo? Lui li ha fatti perdere e anche questo progetto faceva parte di Agenda urbana. Ricordo al sindaco, forse lui lo ha dimenticato che si è trovato Marsala Capofila di Agenda urbana e, quindi non so se ha sollecitato gli altri comuni a fare le opere, ma di tutte le opere previste in Agenda urbana, con circa venti milioni di euro di finanziamenti europei, lui non ha portato a termine niente. E voglio vedere entro il 31 dicembre cosa concluderà. Dove sono i due autobus elettrici che fanno parte di Agenda urbana, più le paline e le pensiline che le persone attendono? Se tutte queste cose e gli altri progetti se non verranno fatti entro il 31 dicembre e l'Europa attenzionerà questo, scriverà la città sul libro nero, per non parlare dello scorrimento veloce, 135milioni, dei passaggi a livello, 26 milioni, potremmo fare un elenco lunghissimo.

Alberto Di Girolamo, rispetto a questi temi non vediamo da parte dell'opposizione un grande dibattito se l'è chiesto il perché?

Assolutamente sì, perché ancora non è passata nell'idea di chi fa politica che per fare le cose ci vogliono in finanziamenti, che i comuni da anni non hanno più soldi, che c'è stato un sindaco che ha portato centinaia di milioni a questa città e che probabilmente ancora non si capisce l'importanza di questo, non si capisce il danno che sta facendo questo sindaco alle generazioni di adesso e a quelle future, e per venti / trent'anni ne pagheremo le conseguenze. Ha perso i soldi che abbiamo lasciato noi, non ha intercettato i soldi del PNRR, tranne che per le corse di cavalli, un danno incredibile con bugie continue che purtroppo tante persone che fanno politica, ancora non hanno capito l'importanza del finanziamento europeo e delle opere che consentiranno di fare. Se non si investe, non si riesce a mettere in giro l'economia, a creare servizi e a far lavorare le persone. Io ho continuato a dirlo, a stimolare nella speranza che non succedeva quello che è successo ormai, il 31 dicembre è "domani", la maggior parte delle opere pubbliche non sono state realizzate, Marsala è scritta sul libro nero, come tutta la Sicilia del resto, perché la Regione Siciliana ha fatto perdere tanti finanziamenti, e noi e, soprattutto i nostri giovani, ne piangereanno le conseguenze.