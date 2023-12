Assoenologi Sicilia premia l’enologo marsalese Carlo Ferracane

25/12/2023 12:00:00

Il tradizionale incontro di fine anno organizzato da Assoenologi Sicilia nelle Cantine Duca di Salaparuta di Casteldaccia, è stato occasione quest’anno non solo per uno scambio di auguri fra i professionisti del settore enologico e vitivinicolo della Regione, ma anche il momento scelto per conferire un riconoscimento alla carriera e alla professionalità dell’enologo Carlo Ferracane, che ha guidato la sezione Sicilia dal 1999 al 2012.

Il Comitato di sezione ha così voluto evidenziare, a nome della categoria, la stima per l’esemplare percorso professionale e per la dedizione che ne ha contraddistinto l’impegno all’interno di Assoenologi.

Alla presenza del Comitato di sezione e dei numerosi colleghi intervenuti, il Presidente della Sezione Sicilia Giacomo Salvatore Manzo, ha pertanto consegnato all’ex Presidente Ferracane una targa ricordo che attesta, come si legge nella motivazione, “il vivo apprezzamento per il suo lungo ed intenso operato, profuso con competenza a servizio della categoria”.

Nel ringraziare Ferracane per il fattivo contributo alla crescita della sezione, il Presidente Manzo ha colto l’occasione per ribadire il ruolo dell’associazione come contenitore di idee, esperienze e competenze, dove dare ed attingere in vista di un bene comune quale la crescita della categoria e, con essa, dell’intero comparto enologico regionale.