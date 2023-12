Marettimo, approvato progetto per il campo di calcio a 5 

28/12/2023 15:00:00

L’Amministrazione comunale di Favignana ha approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria del campo di calcio a 5 dell’isola di Marettimo. Il piano, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, prevede una serie di interventi per il ripristino della funzionalità della struttura al fine di consentire una fruizione in sicurezza da parte degli abitanti dell’isola. La spesa prevista è di circa cinquantamila euro.

“Consapevoli dell’importanza di questa struttura per la comunità di Marettimo – afferma il sindaco Francesco Forgione – abbiamo deciso, in fase di redazione del Bilancio pluriennale di previsione 2023/2025, di destinare parte delle somme disponibili derivanti dall’avanzo di amministrazione per il recupero del campetto. Investire nelle infrastrutture sportive è un investimento nel futuro della nostra comunità”.

“Questo intervento conferma l’impegno continuo dell’Amministrazione comunale in favore dell’isola di Marettimo”, dice il vice sindaco Ignazio Galuppo con delega alle frazioni. “Siamo fiduciosi che questa iniziativa contribuirà a promuovere lo sport e a rinforzare il senso di appartenenza tra i cittadini”.

Dopo l’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione si passa alla fase esecutiva. Gli uffici comunali avvieranno nei prossimi giorni le procedure per l’individuazione della ditta e l’affidamento dell’opera. L’Amministrazione monitorerà da vicino l’avanzamento dei lavori assicurando che l’intervento sia completato nei tempi previsti.