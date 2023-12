E' morto Simone, il ragazzo di 17 anni volato con l'auto da un ponte a Palermo

28/12/2023 09:32:00

Non ce l’ha fatta Simone Glorioso, il diciassettenne rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto la vigilia di Natale in viale Michelangelo a Palermo che è costato la vita anche a Michelangelo Aruta, di 22 anni, morto sul colpo.

Glorioso, ferito gravemente, era stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa ed è rimasto sotto osservazione nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia.

Per il giovane è stata dichiarata la morte cerebrale. I due ragazzi erano a bordo di una Smart quando la vettura è letteralmente volata dal ponte di viale Lazio, in viale Regione Siciliana. Il 22enne è morto sul colpo, per il 17enne sono stati tre giorni di agonia. Glorioso era una giovane promessa della boxe. I suoi organi sono stati donati.