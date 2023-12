30/12/2023 09:24:00

E'di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi ieri a Lentini, in provincia di Siracusa.

Per cause ancora da accertare lungo la statale 385 'Di Palagonia', al km 4,900, si sono scontrate un'auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro Carmelo Impellizzeri, 25enne di Militello in Val di Catania.

La strada è stata chiusa al traffico in prossimità del tratto in cui si è registrato l'incidente.