Servizio Civile, in Sicilia ci sono duemila progetti. 121 nel trapanese

30/12/2023 02:00:00

Sono 1966 i progetti del Servizio Civile in Sicilia che permetteranno di selezionare 52mila operatori volontari nei vari programmi messi a bando. La scadenza per partecipare al bando del Servizio Civile Universale è stata fissata alle ore 14 del 15 febbraio 2024. Nel Trapanese sono 121 i progetti.

I progetti hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi con un orario settimanale pari a 25 ore a settimana o con un monte ore che varia tra 1.145 ore per i progetti a 12 mesi o 765 ore per i progetti ad 8 mesi. Gli operatori volontari sottoscriveranno con il Dipartimento delle Politiche Giovanili un contratto che fissa l'importo in 507 euro, salvo un incremento sulla base della variazione accertata dall'Istat.

Potranno partecipare ai progetti tutti coloro che sono cittadini italiani e non, purché europei e regolarmente residenti in Italia, che hanno compiuto il diciottesimo anno e non abbiamo superato il ventinovesimo di età alla data di presenzatazione della domanda.

Ma vediamo quali sono i numeri dei progetti per provincia. A Palermo 522 progetti, a Catania 416, Messina segue con 279, ad Agrigento e Ragusa sono 168, a Trapani sono, invece, come detto 121, a Caltanissetta 109, Enna 103, mentre chiude Siracusa con 80 progetti.