01/01/2024 09:00:00

In via Fici a Marsala di cono delle basole di marmo completamente dissestate e che si muovono se ci si cammina sopra, con pericolo di caduta per i pedoni.

E' quanto ci segnala un lettore. Ci troviamo nel centro storico della città, e prima che qualcuno caschi e si faccia male seriamente bisognerebbe intervenire.

