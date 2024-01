Un 2023 di Grande Sport: Basket: Daniele Parente, l’uomo dei sogni – Marsala Volley alla ricerca della promozione in A2

01/01/2024 06:00:00

• Basket: la copertina sportiva 2023 in provincia la conquista sicuramente Coach Daniele Parente. Un paio di stagioni fa, intervistato da “101 in Campo” di Rmc101, il tecnico livornese alla domanda “Coach, pensa che sia giunto il momento di poter allenare Trapani in A1?”, rispose: “per poter andare in A1 non basta acquistare qualche giocatore, bisogna che il sodalizio abbia un programma costruito ad hoc. Senza programmazione e mezzi, alla lunga, ci si dovrà arrendere alla sola idea di rimanere in A2”. Dall’inizio di questa stagione gli Squali granata vincono la SuperCoppa Italia LNP e sono in testa al campionato, possiedono in partenza sia una programmazione di obiettivi ed economica che ha voluto un roster stellare per il salto di categoria, sia un Coach come Daniele Parente che mallea le spettacolari individualità di questi giocatori imponendo rotazioni in campo che stanno producendo un grande gioco, ma soprattutto tante vittorie. E’ il “Metodo Parente”, dove l’esperienza sia in campo che in panca del Coach toscano si sta rivelando in tutto il suo splendore e che torna a far sognare la massima serie agli appassionati di Basket della provincia di Trapani. Ultimo match del 2023 in casa contro Latina e secca vittoria per 99-68. Nello score saltano subito agli occhi i 4 punti del giovane serbo Dancetovic, inviato dal sodalizio granata per tre stagioni a farsi le ossa in serie C alla Nuova Pallacanestro Marsala in cui dimostra un talento innato con 22.3 punti di media a partita. Sontuoso.

• Pallamano: un 2023 fantastico in serie A1 femminile per l’AC Life Style Handball Erice che conquista una storica Coppa Italia, trofeo che fa bella mostra nella bacheca societaria per quella che è stata la prima vittoria di un importante torneo nazionale di Pallamano per tutta la provincia di Trapani. Sfiora anche il primo, ancor più storico, scudetto mancandolo per circa 10 secondi per mano proprio della Manojlovic che adesso indossa la casacca neroverde delle Arpie ericine. Adesso, il 6 di gennaio si recheranno a Chieti per giocarsi la Super Coppa presso “La Casa della Pallamano”. Si inizierà giorno 6 con le semifinali: Salerno-Brixen alle 18:30 ed Erice-Pontinia alle 20:30. La finale si giocherà tra le due vincitrici il giorno 7 con inizio alle 18:30. In campionato le Arpìe ericine sono terze in classifica a due punti dalla vetta. Un altro torneo di vertice con l’obiettivo dichiarato della vittoria del primo scudetto nazionale, nella scorsa stagione perso, come raccontato prima, per una manciata di secondi.

• Biliardo: 2023 da sogno per il marsalese Emanuel Cucchiara tesserato del CSB Biglie e Birilli di Marsala che vince, per il secondo anno consecutivo, il Campionato Europeo Under 21 di Biliardo 5 birilli a Verderio in provincia di Lecco dove è andato in scena l'Euro Youth 2023. Il giovane Campione lilibetano ha messo in fila tutti gli avversari che si sono posti sulla sua strada. A sfidare il talento di Marsala ed a qualificarsi per la finalissima, un altro italiano: Federico Di Ciolla, fresco vincitore degli ultimi due Grand Prix Longoni Next Gen e candidato alla vittoria finale che nulla potrà contro un determinato Emanuel Cucchiara che entra nella storia di questo bellissimo sport doppiando il titolo dello scorso anno e proiettando le sue geometrie nel gotha del biliardo italiano. In questa incredibile stagione, anche la partecipazione ai sedicesimi di finale del Trofeo Open di Saint Vincent nel quale viene battuto dal tre volte Campione Italiano Matteo Gualemi ed ai prossimi Campionati Europei Assoluti che sicuramente vi racconteremo tra le prossime righe di tp24.

• Arti Marziali: grandi soddisfazioni per il tredicenne marsalese con passaporto tedesco Alex Hug che vince il Campionato Europeo di Karate a Novo Mesto in Slovenia nella categoria cadetti. Il ragazzo, figlio di genitori Tedesco-Ungherese, si allena con il Maestro Vito Genna della Shotokan Karate Marsala e dopo aver vinto lo scorso anno la Coppa Italia a Schio (Vicenza) bissa il risultato della vittoria con questa grande impresa, ribaltando tutti i pronostici.

• Calcio: in serie D il Trapani bissa il risultato dei “fratelli” della Trapani Shark e si pone solitario in testa alla classifica di questo difficile campionato in cui il Siracusa e la Vibonese sembrano essere le sole accreditate ad infastidire i granata di Mister Alfio Torrisi (in foto) per la vittoria finale. Soltanto il primo posto consentirà la promozione in serie C ed il Team del Presidente Antonini, partita dopo partita, sembra non perdere un colpo. Anche la trasferta di Siracusa, terminata con un pareggio a reti inviolate ha mantenuto le attese della vigilia. Adesso un girone di ritorno relativamente in discesa in cui il Trapani dovrà contrastare le insidie che si porranno innanzi cercando di mantenere i nervi saldi e continuando a costruire la promozione senza cedere di un passo. Unico obiettivo possibile: la vittoria.

• Futsal: incredibile 2023 per le due formazioni della provincia di Trapani che riescono, nella scorsa stagione, nell’impresa della promozione in serie B1 ed oggi, ad un solo match dal giro di boa del torneo a posizionarsi, il Futsal Mazara in testa alla classifica ed il Marsala Futsal a due sole lunghezze di distanza. Un risultato assolutamente imprevedibile alla vigilia che pone le due formazioni nelle condizioni addirittura di poter fare un non preventivato salto di categoria in serie A. Sono risultati dovuti alle scelte tecniche e ad un’ottima programmazione economico/finanziaria indice di una maturazione che non può che portare bene al movimento sportivo in provincia che ha bisogno di queste performance per potersi rilanciare da realtà regionale a nazionale trainando il territorio in un costruttivo impatto di immagine di cui le nostre latitudini beneficierebbero.

• Volley: in serie B1 la GesanCom Marsala Volley sta giocando un’ottima pallavolo ed a due partite dalla fine del girone di andata si trova a lottare nei piani alti della classifica per un posto nella griglia Play-Off promozione per la serie A2. Dopo un inizio altalenante le biancoazzurre di Coach Ciccio Campisi infilano un filotto di quattro vittorie consecutive contro formazioni del tenore di Altino, Teramo e Fasano che consentono alla società lilibetana di posizionarsi a due punti dalla vetta della classifica. I due match prima del giro di boa, contro Castellana Grotte e Teams Catania, saranno di fondamentale importanza per il mantenimento o addirittura il miglioramento della posizione, ma di certo gli scontri diretti del girone di ritorno faranno la differenza per continuare a giocarsi un posto per la A2, unico obiettivo dichiarato dalla società cara al Presidente Alloro.