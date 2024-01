03/01/2024 15:48:00

Ha perso tre dita, e rischia l'amputazione di tutta la mano un ragazzo di 20 anni ferito dall'esplosione di una "cipolla", il potente petardo, la notte di Capodanno.

L'incidente è avvenuto in via Ruisi, dove il giovane avrebbe fatto esplodere il botto illegale. La "cipolla" però gli è praticamente esplosa in mano e il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Il giovane ha perso tre dita di una mano. Ma ha subito danni irrverersibili anche a un tendine e rischia di subire l'amputazione di tutta la mano.