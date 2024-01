"Nuovo aumento sconsiderato delle strisce blu a Trapani"

03/01/2024 17:39:00

L'amministrazione guidata dal Sindaco Tranchida continua a vessare i cittadini Trapanesi, che vedo ormai rassegnati a subire qualsiasi cosa.

Si stanno realizzando nuove strisce Blu all'inizio di Via Virgilio. Continua così, in maniera esponenziale e senza alcun controllo, l'aumento sconsiderato delle strisce Blu a Trapani.

Ormai, dopo aver saturato la zona A con strisce Blu, questa Amministrazione ha iniziato ad eliminare il parcheggio pubblico per far posto al salvataggio del bilancio dell'ATM. Tutto lo sforzo amministrativo di questa amministrazione è rivolto solamente ad incrementare gli introiti dell'ATM, a discapito dei cittadini Trapanesi.

Il procedere con nuove strisce Blu in zona B dovrebbe passare anche dal Consiglio Comunale. Per l'ennesima volta chiedo di poter sentire il Comandante dei Vigili Urbani di Trapani che ha permesso la trasformazione di buona parte della città con parcheggi a pagamento. Nessuno approfondisce questo scempio, nessuno indaga sui bilanci dell'ATM, nessuno si chiede se le norme del codice dei contratti sui servizi in house sono rispettate, anche in funzione dei servizi in negativo che il comune di Trapani paga all'ATM. Noi cittadini subiamo".

Leo