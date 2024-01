Il bilancio della polizia ferroviaria in Sicilia. Nel 2023 180mila controlli 

04/01/2024 17:30:00

Sono quasi 180 mila le persone controllate (+10% rispetto al 2022), di cui 28.452 a bordo dei treni regionali e 7.074 a bordo dei convogli a lunga percorrenza, numeri che si traducono in +49% delle identificazioni a bordo dei treni da parte degli agenti della Polfer. Sono questi i numeri in sintesi della Polizia Ferroviaria in Sicilia, nel corso del 2023. Sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio di competenza al fine di prevenire e contrastare eventi delittuosi e illeciti in ambito ferroviario.

Per garantire i servizi sono state dislocate 17.166 pattuglie (+8%), in divisa e in abiti civili, che hanno presidiato gli scali e le linee ferroviari siciliani, nonché 4.152 treni (+19% rispetto all’anno precedente).

I veicoli controllati sono stati invece 1.973, mentre le contravvenzioni elevate 651 (+68%) di cui 231 riguardanti le diverse fattispecie di violazioni previste dal regolamento di Polizia Ferroviaria (+53%) come la presenza indebita in aree interdette, l’attraversamento dei binari o dei passaggi a livello con le barriere abbassate.

I controlli capillari sul territorio di competenza hanno permesso di arrestare 27 persone (+12%), denunciarne 205 (+12%) e procedere al sequestro di 6 armi bianche, 4.200 euro di banconote contraffatte e di circa 13 grammi di sostanze stupefacenti.

Sono stati inoltre recuperati e restituiti a RFI circa 120 kg di rame trafugato da infrastrutture ferroviarie mentre circa 8 tonnellate di metalli misti e rifiuti speciali pericolosi sono stati sequestrati ad imprese operanti illecitamente nel settore della gestione e trattamento dei rifiuti.

Nel corso del 2023 sono state pianificate 41 giornate di controlli straordinari organizzate a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria.

In particolare sono state svolte: 15 operazioni denominate “Stazioni Sicure”, per incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite; 13 operazioni “Rail Safe Day” finalizzate al contrasto dei comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti in ambito ferroviario; 11 operazioni “Oro Rosso” contro il fenomeno dei furti di rame ai danni delle infrastrutture ferroviarie; 2 operazioni “RAILPOL Rail Action Day ACTIVE SHIELD” durante le quali sono stati effettuati servizi di carattere preventivo e repressivo per contrastare i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario e possibili atti di interferenza illecita alla sicurezza del trasporto ferroviario.

A queste giornate sono state affiancate 2 settimane intere di controlli: con l’operazione “RAILPOL Action Week”, organizzata nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia, dall’Associazione RAILPOL di Polizie Ferroviarie e dei trasporti Europee, i Paesi aderenti hanno intercettato i fenomeni criminosi maggiormente diffusi e garantito la security e la safety nelle aree ferroviarie;

con l’“Action week merci pericolose” sono stati effettuati controlli straordinari ai convogli trasportanti merci pericolose in entrata e in uscita dalla Sicilia.

L’attività operativa è andata di pari passo con la prossimità che si è tradotta nella quotidiana assistenza ai viaggiatori e alle persone che, per diversi aspetti, si sono trovati in difficoltà. In particolare gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno salvato 5 persone con intenti suicidarie e 4 bambini ed un cane dall’incendio della loro abitazione.

Un barbagianni ferito è stato invece salvato prima che venisse investito da un treno. Sono state inoltre rintracciate 69 persone (di cui 51 minori), una media di 1 ogni 5 giorni, che per motivazioni diverse, si sono allontanate dalle loro usuali abitazioni.

Diverse le iniziative organizzate per dare supporto alle fasce sociali più deboli come quella dedicata alle persone con la sindrome di Down in occasione della giornata internazionale della disabilità nel corso della quale un gruppo di giovani ha potuto trascorrere una mattinata con la Polizia Ferroviaria di Palermo, visitandone gli uffici e assaporando il sogno di immedesimarsi nella vita del poliziotto.

In occasione del Natale, ad alcuni bambini del quartiere “Ballarò” di Palermo sono stati invece distribuiti giocattoli donati da una scuola durante l’evento “Tree… to be cool” tenutosi nella stazione di Palermo centrale, mentre alle famiglie sono stati offerti generi alimentari acquistati dagli agenti della Polizia Ferroviaria.

Agenti della Polizia Ferroviaria di Palermo hanno anche partecipato all’iniziativa promossa dal Comune di Palermo denominata “Domenica Favorita”, allestendo uno stand in un area antistante il Parco della Favorita del capoluogo per far conoscere alla cittadinanza i mezzi e il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Specialità, dando consigli utili per muoversi in sicurezza in ambito ferroviario.

Infine, grande spazio è stato dato, come sempre, all’attività di prevenzione, attraverso diversi incontri nelle scuole della regione sulla legalità e alla sicurezza ferroviaria, nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”, sulla sicurezza dei viaggi fisici (a bordo treno e su strada) e virtuali (sulla rete internet) con il Progetto “Incroci”, e sul mondo ferroviario con il Progetto “Scuola Ferrovia”, quest’ultimo in collaborazione con il Dopo Lavoro ferroviario di Palermo. In tutta la regione nel 2023 sono stati effettuati 170 incontri nelle scuole, a bordo treno e nelle stazioni cui hanno preso parte circa 9mila studenti.