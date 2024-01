04/01/2024 19:16:00

Il Comune di Trapani informa la cittadinanza che, in via del tutto eccezionale, il tradizionale "Mercato del Contadino", che si svolge all'interno della struttura del lungomare Dante Alighieri, sarà aperto all'utenza nelle giornate di domani, venerdì 5 gennaio, ed anche nella giornata di sabato 6 gennaio in occasione della festa dell'Epifania.

Il mercato coperto si trova al centro di Trapani e ospita circa 30 aziende con prodotti del territorio trapanese.