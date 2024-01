"Ma è proprio necessariio il treno per arrivare vicino l'aeroporto di Birgi?"

04/01/2024 06:00:00

Gentile direttore di Tp24,

mi permetto di fare alcune osservazioni sulla valutazione preliminare per l’avvio del progetto esecutivo della fermata all’aeroporto Vincezo Florio di Trapani Birgi.

Prima di procedere ad un investimento così consistente si dovrebbe partire dallo studio preliminare dei costi/benefici a cominciare dalla “platea” che potrebbe essere interessata al servizio e quindi quanti potrebbero scegliere l’uso del treno per raggiungere l’aeroporto o la città di destinazione.

Ora, premesso che le destinazioni Point to Point come dicono quelli bene istruiti sono due: Trapani e Marsala (a parte l’idiozia di Punta Raisi) e soggetti interessati sono i viaggiatori in partenza e quelli in arrivo, quale convenienza hanno entrambi a prendere il treno piuttosto che il bus, il taxi, l’auto propria, quella a noleggio, etc? Si conciliano gli orari dei treni con quelli degli arrivi e delle partenze?

Faccio un esempio concreto: se io arrivo da Pisa e decido di prendere il treno, per il fatto che il binario è sempre unico, devo aspettare il treno che da Marsala va a Trapani o viceversa. Quanto mi costa il biglietto e quante fermate intermedie fa il treno? È evidente che mi conviene il bus o altro mezzo che parte direttamente dal terminal aeroportuale e mi porta direttamente a Trapani o Marsala o, nel caso di taxi o ncc nella località o domicilio che voglio raggiungere.

Secondo me, non andava tanto fatto un esame tecnico/progettuale sulla fattibilità quanto sull’utilità. Già il richiamo temporale della pianificazione attuata dalla Regione e dalla provincia la dice lunga sulla capacità che abbiamo di programmazione. Per quanto esistano distanze politiche tra me chi ha avanzato molti anni fa l’ipotesi progettuale, io sono per trasformare l’attuale viabilità ferroviaria in metropolitana di superficie e, quindi, trasformare il concetto di stazione in “fermata” (unico concetto da prendere in questo progetto preliminare). Togliere ì passaggio a livello e sostituirli con i semafori come avviene nelle città dove esistono i tram. Questo è uno dei tanti esempi del pessimo utilizzo del denaro pubblico e dei fondi del pnrr. Come l’altra idiozia del sottopasso a Trapani (ripeto, bastano quattro semafori)...

Aldo Marchingiglio

