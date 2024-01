Marsala, i giovani dell'Interact Club in tour nelle aziende

04/01/2024 12:00:00

L’Interact Club Marsala sta portando avanti il progetto chiamato “Interact & Business” che prevede un tour guidato in alcune aziende marsalesi. Il progetto vuole promuovere la conoscenza delle realtà imprenditoriali locali tra i giovani interactiani con lo scopo, tra l’altro, di stimolare in loro lo spirito imprenditoriale, la creatività e le loro capacità di leadership, offrendo loro l’opportunità di

entrare in contatto diretto con le aziende e di scoprire le opportunità professionali e formative offerte dal territorio.

Seconda tappa del progetto è stata la visita allo stabilimento della Punico Liquori, azienda leader in Sicilia nella produzione di amaro e liquori in genere. Uno dei titolari dell’azienda, Ignazio Maltese, ha illustrato ai ragazzi presenti la nascita della produzione dell’amaro e delle sue caratteristiche organolettiche e delle sue fasi di produzione. Ciò che è stato sottolineato più e più volte è stato il

ruolo fondamentale della qualità delle materie prime e della accuratezza delle lavorazioni.

Ignazio Maltese ha voluto sottolineare le scelte aziendali fatte nell’ultimo decennio con le nuove produzioni di liquori fino ad arrivare all’ultimo nato: il gin. I ragazzi hanno poi potuto assistere e collaborare alle fasi dell’imbottigliamento, della tappatura, dell’etichettatura e del controllo di qualità finale.

I fratelli Maltese, Ignazio, Annalisa e Sabrina, hanno ringraziato i partecipanti omaggiando loro una bottiglia di loro produzione in una elegante confezione regalo.