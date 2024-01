"L'ottimo sportello online dell'Asp di Trapani. Ma quanto bisogna aspettare per una visita..."

11/01/2024 10:55:00

Si parla spesso di casi di malasanità in Sicilia. Si parla dei pronto soccorso dei vari ospedali, che molto spesso sono a corto di specialisti e di approssimazione nelle cure ma non è di questo di cui voglio parlare oggi.

Oggi invece scrivo questa lettera per complimentarmi con l’ASP di Trapani.

Parlerò di un fatto realmente accaduto e di una esperienza che tutti gli utenti, un minimo pratici di mezzi informatici, possono sperimentare con estrema facilità: L’utilizzo di SO (Sportello Online dell’ASP di Trapani).

Tramite questo servizio informatico è possibile prenotare da casa le visite specialistiche prescritte dal proprio medico di base, senza telefonate a vuoto al numero verde di turno e senza file inutili agli sportelli.

Un servizio comodo ed efficiente che può essere sfruttato anche dai familiari per prenotare visite ai propri congiunti che hanno meno dimistichezza con il computer. Cosa serve? Uno SPID, una carta di identità elettronica o semplicemente basta registrarsi al sito.

Ma arriviamo al fatto per cui voglio complimentarmi con l’Asp di Trapani.

Mia sorella ha un terribile dolore alla colonna cervicale, quattro settimane a letto, con terapia antalgica inefficace, continui capogiri e sensibilità alla mano destra quasi azzerata. Il medico di famiglia le prescrive una RM colonna cervicale e vista la precarietà della sua condizione le assegna priorità B (entro 10 giorni). Le priorità, apprendo adesso, si suddividono in U (urgenti entro 3 giorni), B (brevi entro 10 giorni), D (differita entro 30 giorni) o P (programmata entro 120 giorni).

Al CUP non risponde nessuno, mia sorella mi chiama disperata e provata. Mi chiama per avere conforto ma io ho la soluzione: “accedi con Sportello Online e prenota la prima visita utile che ti porto in ospedale io”. In men che non si dica ha la prenotazione in mano e mia sorella può accedere ai servizi del SSN anche in questa remota provincia che molto spesso denigriamo per carenza di servizi ed isolamento.

Facile, semplice e veloce.

Per questo servizio nuovo, che tuttavia è presente anche in tutte le altre ASP siciliane vanno fatti i complimenti all’ASP di Trapani e anche ai nostri amministratori. Non era scontato.

In 10 minuti persi al computer mia sorella ha il suo appuntamento.

Ma i complimenti finiscono qui, perché la prenotazione fatta al computer il 2 di gennaio 2024 le da come primo appuntamento utile il 05 luglio 2024, ore 8.30. 7 mesi di attesa per una risonanza alla colonna cervicale con Priorità entro 10 giorni. Non è qualcosa che può essere giustificato.

Non ci credete? Provate per credere.

Ovviamente l’abbiamo risolta pagando profumatamente in un centro privato, e mia sorella ha un’ernia cervicale che dovrà trattare, ma se avesse avuto un problema cerebrale o cervicale importante o il tempo avrebbe potuto fare la differenza fra la vita e la morte.

Buona giornata e buona fortuna

Carlo

Semplice cittadino