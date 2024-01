Arriva il "caldo" in Sicilia. Temperature oltre i 20 gradi. Le previsioni

16/01/2024 08:30:00

Non lo possiamo chiamare un anticipo di primavera, ma in Sicilia nelle prossime ore ci sarà un rialzo delle temperature. Il "caldo" fuori stagione consiste in temperature che arriveranno a 20 gradi, e forse anche di più in alcune zone. Temperature fuori dalla media stagionale. La giornata in cui verranno registrate le temperature più alte è giovedì, quando nel Palermitano sono attese massime fino a 20 gradi, a Catania 23 e a Siracusa 24. Un caldo anomalo che, però, non sarà presente a lungo in Sicilia visto che già nella giornata di venerdì pomeriggio le temperature saranno più fresche.



Queste le previsioni in provincia di Trapani.

Martedì 16 Gennaio: giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, minima 13°C, massima 17°C. In particolare avremo cielo poco nuvoloso o velato al mattino, cielo sereno durante il resto della giornata. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 17°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 3 sarà di 13°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 21km/h, moderati da Ovest al pomeriggio con intensità tra 21km/h e 26km/h, moderati da Ovest-Sud-Ovest alla sera con intensità di circa 17km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 2.9, corrispondente a 562W/mq.

Mercoledì 17 Gennaio: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, min 13°C, max 18°C. In particolare avremo nuvolosità compatta al mattino, qualche nube sparsa al pomeriggio, cielo poco nuvoloso alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 18°C, la minima di 13°C alle ore 3. I venti saranno al mattino forti provenienti da Sud con intensità tra 33km/h e 40km/h, al pomeriggio forti da Sud-Sud-Est con intensità tra 38km/h e 46km/h, forti da Sud alla sera con intensità tra 37km/h e 46km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 2.6, corrispondente a 531W/mq.

Giovedì 18 Gennaio: giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 18°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 4 sarà di 14°C. I venti saranno al mattino forti provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 35km/h, per il resto della giornata forti provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità compresa tra 33 e 40km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 3, corrispondente a 573W/mq.