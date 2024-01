C'è caldo in Sicilia. Temperature quasi primaverili. Le previsioni

18/01/2024 08:06:00

C'è caldo in Sicilia, per essere Gennaio. Temperature quasi primaverili, che arrivano anche a superare i 20 gradi. Per la giornata di oggi, giovedì 18 Gennaio, massime previste tra i 15 ed i 23 gradi. In particolare previsti 20 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 22 a Catania, 15 ad Enna, 21 a Messina, 20 a Palermo, 18 a Ragusa, 23 a Siracusa, 18 a Trapani.

Da domani, venerdì, una lieve diminuzione delle temperature con il presentarsi di nuvolosità sparsa. Sabato peggiora ancora, e potrebbero esserci delle piogge.

Queste le previsioni per la provincia di Trapani.

Giovedì 18 Gennaio: giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, temperatura minima 14°C, massima 18°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo sereno al mattino, poche nubi durante il resto della giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 18°C, la minima di 14°C alle ore 1. I venti saranno forti da Ovest-Sud-Ovest sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 39km/h, alla sera moderati da Sud-Ovest con intensità tra 29km/h e 34km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 3, corrispondente a 573W/mq.

Venerdì 19 Gennaio: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, minima 14°C, massima 17°C. Entrando nel dettaglio, avremo nuvolosità sparsa al mattino e al pomeriggio, cielo coperto alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 17°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 14°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Sud-Ovest con intensità tra 24km/h e 29km/h, moderati da Sud alla sera con intensità tra 26km/h e 35km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 1.2, corrispondente a 363W/mq.

Sabato 20 Gennaio: giornata caratterizzata da rovesci di pioggia, temperature comprese tra 10 e 15°C. Nel dettaglio: rovesci di pioggia al mattino, precipitazioni a carattere di pioggia debole al pomeriggio, piovaschi intermittenti alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 15°C a mezzanotte, mentre la minima alle ore 23 sarà di 10°C, lo zero termico più basso si attesterà a 1260m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 1190m, alle ore 21. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 18km/h, forti da Nord al pomeriggio con intensità di circa 35km/h, alla sera forti provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 43km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 10 e sarà di 2210m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 0.6, corrispondente a 255W/mq.