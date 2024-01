Alcamo, addio al giornalista Vito Zinnanti

18/01/2024 13:53:00

E' venuto a mancare ieri, 17 Gennaio 2024, ad Alcamo il giornalista Vito Zinnanti.

Originario di Partanna, ha legato il suo nome alla cronaca di Alcamo -città dove lavorava come segretario al Liceo Classico - i cui avvenimenti ha seguito, per oltre 50 anni, per il Giornale di Sicilia. Ma la sua passione era il giornalismo sportivo, ed infatti aveva collaborato anche con La Gazzetta dello Sport.

Ha inventato e condotto trasmissioni su Teleradio Alcamo, Video Alcamo e Alpauno.

Zinnanti aveva 89 anni.

Lascia la moglie, Carmelina Mannoia, ed i figli Anna e Dario.

I funerali saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa di Gesù Cristo Redentore.