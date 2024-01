A Marsala nasce il circolo di Europa Verde

19/01/2024 09:40:00

Nasce a Marsala il circolo di Europa Verde. Lo scorso 15 gennaio 2024, alla presenza dei portavoce regionali Antonella Ingianni e Mauro Mangano e del co-portavoce provinciale Mattia Filippi, durante il convegno sono stati eletti come portavoce locali per Marsala Nicola Mule’ e Roberta Pulizzi.

"Si tratta dell’affermazione di un Partito, quello di Europa Verde – Verdi Sicilia, che anche a Marsala, dopo la recente nascita di circoli anche a Bagheria -Santa Flavia, Acireale, Comiso e di federazioni provinciali a Trapani, Ragusa, Siracusa, Catania, Agrigento, che raccoglie a se cittadini motivati e accomunati dall’idea che anche la nostra città non può più continuare a versare in

questo stato di degrado", afferma Antonella Ingianni.

Mauro Mangano, co-portavoce regionale assieme alla Ingianni, conferma che Europa Verde in Sicilia sta vivendo un periodo di rinascimento politico che pochi partiti esprimono su tematiche oggi estremamente contemporanee, urgenti ed importanti per la Sicilia legate all’ambiente, all’agricoltura, alla sanità, lavoro ed istruzione. Molte sono le proposte che dal territorio convergono per le future elezioni europee e per le amministrative ne i vari comuni della regione, e con un lavoro di coordinamento regionale raccogliamo molte istanze che sono accolte con grande spirito propositivo anche a Roma, portandole in Parlamento.

Mattia Filippi, co-portavoce provinciale, ha sottolineato come l’importanza della nascita di un circolo comunale sia un elemento di ricchezza politica di cui il territorio ha bisogno, anche Marsala. "Siamo convinti che i due asset principali dell’economia marsalese, agricoltura e turismo, abbiano bisogno di proposte attuabili in maniera celere, competente e strutturale. Oggi Europa Verde –

Verdi Sicilia, anche a Marsala vorrà essere protagonista di nuova proposta politica, assieme alla cittadinanza secondo i valori culturali ed ambientali che ci contraddistinguono".

Europa Verde – Verdi Sicilia, attraverso le parole dei neo eletti coordinatori comunali Roberta Pulizzi e Nicola Mule’, ha deciso di riunirsi per portare in campo idee innovative per ridare un volto nuovo a Marsala attraverso una programmazione strategica che va al di là della politica dei piccoli favori che ha immobilizzato, e quindi fatto regredire per anni, la Città di Marsala.

"La trattazione di temi strategici come quelli che riguardano l’economia, il territorio e l’ambiente, ampiamente dimenticati dall’attuale amministrazione, non sono più procrastinabili - dicono di due portavoce - Ed è, soprattutto in periodi come questo, dove la disaffezione verso la politica sembra non avere antidoto, che occorre arrivare nelle case dei nostri concittadini per far fronte ai loro bisogni non già come singoli, ma come facenti parte di una comunità. Si programmeranno da subito incontri con la cittadinanza per discutere di temi annosi e nuove opportunità di sviluppo per la Città - concludono - superando l’attuale immobilismo che sta portando Marsala alla deriva, proponendoci come alternativa valida, seria e imprescindibile".