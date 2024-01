Questo pomeriggio a Trapani arriva la statua della Madonna di Lourdes  

19/01/2024 14:00:00

L’immagine della Madonna di Lourdes arriverà questo pomeriggio a Trapani alle ore 16 presso la parrocchia San Francesco d’Assisi nel centro storico dove, come avviene a Lourdes, al calar del sole, alle 17.30 avrà inizio la processione aux flambeaux con le fiaccole fino alla Cattedrale San Lorenzo dove alle ore 18.15 il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà la celebrazione eucaristica.

Alle ore 19.30 sempre in Cattedrale si terrà un concerto di canti mariani per invocare la pace nel mondo a cura dell’associazione “Mater Dei” di Alcamo. Sabato alle ore 9 in Cattedrale verrà proiettato un documentario su Bernadette Soubirou e alle ore 10 si terrà la liturgia della Parola con l’amministrazione dell’unzione degli infermi agli ammalati . Alle ore 11 il vescovo presiederà la Celebrazione Eucaristica e alle ore 12 si terrà la benedizione e il saluto dell’icona della Madonna di Lourdes che lascerà la città.

Lourdes con la grotta di Massabielle è nel cuore di tanti trapanesi, ammalati e volontari, che da generazioni vi si recano in pellegrinaggio. In questa località francese l’11 febbraio 1858 Bernadette Soubirous (1844-1879) assistette alla prima delle 18 apparizioni mariane, riconosciute in seguito dalla Chiesa. Il luogo parla di una grande storia di carità, di servizio , di serenità e guarigione del cuore.

Nel 2023 l’Associazione ecclesiale Unitalsi che si occupa dei pellegrinaggi a Lourdes ha compiuto 120 anni dalla sua fondazione: fondazione avvenuta nel ad opera di Gianbattista Tomassi, giovane di ventitré anni affetto da artrite deformante irreversibile, che si recò el 1903 in pellegrinaggio a Lourdes sofferente nel corpo e nello spirito e in piena ribellione a Dio e alla Chiesa.

In onore dei 120 anni dell’Associazione il Santuario di Massabielle ha concesso quest’anno la Peregrinatio della statua della Vergine Maria (quella che viene portata in processione a Lourdes durante il flambeaux) per celebrare il tema pastorale 2024: «Che si venga in processione».