22/01/2024 18:44:00

Proseguono le attività di contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti, messe in atto dal Comune di Erice.

Il Nucleo Ambientale della Polizia Municipale, diretta dal Comandante Giacomo Ippolito, ha infatti individuato e multato otto trasgressori per i quali scatterà anche la comunicazione di notizia di reato alla Procura. L'identificazione dei contravventori è stata possibile anche grazie all'utilizzo delle telecamere mobili, nell’ambito di una più ampia strategia di monitoraggio del territorio.

«Ringraziando la nostra Polizia Municipale per l'ottimo lavoro svolto – commentano la sindaca Daniela Toscano e l'assessore con delega alla Polizia Municipale ed ecologia e ambiente, Paolo Genco – crediamo con fermezza che tali inaccettabili comportamenti vadano denunciati non soltanto perché minano il decoro pubblico, ma anche perché rappresentano un'offesa diretta al nostro dovere di custodia del territorio con cui siamo chiamati a vivere in armonia. Invitiamo tutti i cittadini ad unirsi nell'impegno collettivo per il rispetto dello stesso, evitando di incorrere in sgradevoli conseguenze. Con la collaborazione di tutti, adotteremo tutte le misure necessarie per preservarne bellezza e sostenibilità».