Ancora freddo in Sicilia. Ma da domani temperature in aumento

23/01/2024 08:21:00

Ancora freddo in Sicilia per la giornata di oggi, martedì 23 gennaio. Da domani, però, arriverà un nuovo rialzo termico delle temperature.

La perturbazione gelida è agli sgoccioli. Per tutta la giornata di oggi cieli nuvolosi. La protezione civile regionale non ha diramato nessuna allerta meteo. Domani si aprirà una fase caratterizzata da stabilità atmosferica, con tempo spesso soleggiato, al più a tratti parzialmente nuvoloso, e temperature in aumento (+10 rispetto alla media), nel bel mezzo della stagione invernale che subirà così un nuovo duro colpo. La giornata più calda sarà molto probabilmente giovedì prossimo, con punte oltre i 20 gradi.

Queste le previsioni per la provincia di Trapani.

Martedì 23 Gennaio: giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima 8°C, massima 15°C. Entrando nel dettaglio, avremo nuvolosità sparsa al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio, nuvolosità innocua alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 15°C, la minima di 8°C alle ore 3. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 21km/h, moderati da Nord-Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 27km/h, moderati da Nord alla sera con intensità di circa 23km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 3.2, corrispondente a 596W/mq.

Mercoledì 24 Gennaio: bella giornata di sole. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 15°C, la minima di 11°C alle ore 23. I venti saranno moderati da Nord-Nord-Est al mattino con intensità di circa 21km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord con intensità di circa 22km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 3.3, corrispondente a 603W/mq.

Giovedì 25 Gennaio: giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, temperature comprese tra 10 e 16°C. Nel dettaglio: nuvolosità sparsa al mattino, poche nubi al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 16°C alle ore 14, mentre la minima a mezzanotte sarà di 10°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest con intensità di circa 14km/h, moderati da Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 18km/h, alla sera moderati da Nord-Nord-Est con intensità tra 14km/h e 19km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 3.2, corrispondente a 596W/mq.