Oggi Cateno De Luca incontra gli agricoltori di Marsala e Petrosino

25/01/2024 08:04:00

Il leader di "Sud chiama Nord", Cateno De Luca, sarà in provincia di Trapani oggi, giovedì 25. La visita si concentrerà principalmente nelle località di Marsala e Petrosino, dove De Luca avrà l'opportunità di incontrare gli operatori del comparto agricolo.

L'incontro si propone come una preziosa occasione per ascoltare direttamente le esigenze, le sfide e le prospettive degli agricoltori locali. La visione di "Sud chiama Nord" è quella di promuovere un dialogo aperto e costruttivo per identificare soluzioni pratiche alle problematiche del settore agricolo in Sicilia.

L'appuntamento di domani segna un ulteriore impegno di Sud chiama Nord nell'instaurare un contatto diretto con le comunità locali, contribuendo alla definizione di strategie concrete per il rilancio dell'agricoltura nella regione.