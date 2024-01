27/01/2024 09:32:00

Il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale cerca un addetto marketing e comunicazione.

La fondazione, che si occupa della promozione turistica in provincia di Trapani, ha pubblicato un avviso con l'obiettivo individuare una figura che collabori con gli Uffici nelle attività di marketing e comunicazione e nell’organizzazione di eventi e che faccia da supporto alla Segreteria.

Oltre ai requisiti generici di ammissibilità i candidati dovranno essere in possesso di:

- Diploma di laurea;

- Comprovata esperienza lavorativa di almeno 5 anni nel marketing e nella comunicazione;

- Conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua straniera tra spagnolo, francese e tedesco.

La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo distrettoturistico@cgn.legalmail.it e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 12 febbraio 2024 alle ore 13.00 (faranno fede data e ora di ricezione della pec).

In oggetto dovrà essere riportata la dicitura "Manifestazione d'interesse per l’individuazione di un Addetto Marketing e Comunicazione".

Qui l'avviso completo.