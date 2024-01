Sei scosse di terremoto in un anno nel Belice 

28/01/2024 20:56:00

Non si arrestano gli eventi tellurici nell’area della Valle del Belice, in Sicilia. Sono tutte scosse di piccola intensità, ma con una certa frequenza, come confermato dalla rete sismica dell’INGV di Roma che registra costantemente l’attività nella zona.

L’ultimo evento sismico si è verificato il 26 gennaio, alle ore 16:19:27. Una scossa di magnitudo 1.3, localizzata a 9 km a Nord di Salaparuta, in contrada Caltasalsa, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8330, 12.9850 ad una profondità di 13 km.

Dal primo gennaio 2023 si sono registrate nella zona della Valle del Belice, in un raggio di 40 km da Montevago, ben 6 scosse, tutte di bassa intensità. Le autorità competenti monitorano costantemente l’evolversi della situazione.