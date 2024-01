  21 metri e 43 centimetri, il cannolo più lungo del mondo è siciliano

Le proteste degli agricoltori siciliani. "Tra siccità, caro prezzi e politica sorda: così moriamo"

Agricoltura in ginocchio e politica assente. In Sicilia non si ferma la protesta di agricoltori e allevatori che nel fine settimana hanno fatto rumore con i propri mezzi per far sentire tutto il malessere di una categoria funestata da siccità...