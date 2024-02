A Trapani riaprirà la villetta di viale Umbria

01/02/2024 06:00:00

La villa comunale in viale Umbria, dopo circa dieci anni, sarà aperta alla cittadinanza a febbraio. Ad assicurarlo Emanuele Barbara, assessore al Verde Pubblico di Trapani, che ha risposto così alla segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di un lettore.



Quella di viale Umbria è una delle tre villette previste nel piano di riqualificazione urbana del Comune di Trapani, che mira a restituire spazi verdi in città con la creazione di momenti inclusivi e di svago gestiti dalle associazioni locali.

Le altre due ville comunali ad oggi ancora chiuse, perché bisognose di manutenzione ma presto a disposizione dei cittadini, sono in viale Marche e in via Beppe Alfano.

“E’ doveroso recuperare spazi di socialità utili – sono le parole di Barbara -, non solo ai quartieri specifici ma all'intera città, anche per svolgervi manifestazioni ricreative”.

Anna Restivo