I fatti del 1° Febbraio 2024: il caso Salis, lo youtuber e l'omicidio stradale, la protesta dei trattori

01/02/2024 06:52:00

E' il 1° Febbraio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• A Bruxelles Giorgia Meloni ha incontrato Viktor Orbán per discutere del caso di Ilaria Salis. Il premier ungherese ha ribadito che nel suo Paese i «diritti sono garantiti». Si punta a un processo rapido che porti a una condanna o agli arresti domiciliari per farla rientrare in Italia

• La Lega si scaglia contro Ilaria Salis e l’accusa di aver partecipato all’assalto di un gazebo del Carroccio (fu assolta). E Salvini fa sapere che non la vorrebbe come maestra di sua figlia. Intanto in un memoriale sulla sua detenzione, Salis parla di scarafaggi, topi, cimici in cella e peli nella zuppa





• Lo youtuber Matteo Di Pietro ha patteggiato ed è stato condannato a 4 anni e 4 mesi per la morte del piccolo Manuel. Polemiche perché non andrà in galera

• La ragazza italo-norvegese, principale accusatrice di Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta, ha scelto di non vedere i video del presunto stupro durante l’udienza del processo

• Oggi la protesta dei trattori dovrebbe assediare Bruxelles. Ieri von der Leyen ha promesso la reintroduzione dei dazi, il blocco delle importazioni e ha rimandato l’obbligo di tenere il 4 per cento dei terreni coltivati a riposo. Ma agli agricoltori non basta

• La mozione per chiedere al governo di revocare l’incarico di sottosegretario a Vittorio Sgarbi slitta al 15 febbraio. La maggioranza vuole aspettare la decisione dell’Antitrust

• Il viceministro dell’economia Maurizio Leo vorrebbe scovare gli evasori sui social. Difficile che il Garante gli dia il via libera

• Sinner ha messo fine a tutte le polemiche di questi giorni. In conferenza stampa ha detto che non andrà a Sanremo e che vive a Montecarlo è perché lì si sente a casa. Prossimo obbiettivo? «Diventare il numero 3»

• In Italia nuovo record di occupati a dicembre. I salari però non tengono il passo con l’inflazione





• La Fed lascia i tassi invariati e smorza la speranza di un taglio a marzo. Wall Street in calo

• L’ex Ilva ha 3 miliardi di debiti. Presentato il ricorso di Mittal per bloccare l’amministrazione straordinaria decisa dal governo

• Mentre Israele e Hamas stanno valutando il piano per la tregua, gli Usa stanno valutando la possibilità di riconoscere la Palestina

• La Grecia sarebbe favorita a prendere la guida della missione europea anti Houthi nel Mar Rosso che partirà il 19 febbraio

• L’ultima teoria cospirazionista dei fan di Trump vuole che la Nfl stia tramando per far vincere il Super Bowl ai Kansas City Chiefs di Travis Kelce, fidanzato di Taylor Swift, per poi far lanciare alla cantante il suo endorsement a Joe Biden

• Nei primi trenta giorni dell’anno, nel Mediterraneo sono morti già cento migranti

• Un commando ha assaltato tre furgoni portavalori in stile Far-west, seminando terrore sulla statale 131 in Sardegna. Quattro le guardie ferite. Il bottino è ingente ma non è stato ancora quantificato

• La mamma di Pamela Mastropietro si è presentata alla fiaccolata in memoria di sua figlia con il tricolore di Luca Traini sulle spalle. Polemiche perché al posto della O di Lupo c’era una croce celtica

• Per la MotoGp salta il gran premio d’Argentina. L’instabilità politica ed economica del Paese di Milei non dà abbastanza garanzie

Titoli

Corriere della Sera: L’atto d’accusa di Ilaria

la Repubblica: Salvini l’ungherese

La Stampa: Salis, l’Italia chiede l’espulsione

Il Sole 24 Ore: Lavoro, occupati record a 23,7 milioni / ma non spingono crescita e produttività

Avvenire: Sterzata sul Fisco

Il Messaggero: Ue, mano tesa agli agricoltori

Il Giornale: Tutte le accuse alla Salis

Leggo: Uccise Manuel, 4 anni allo youtuber

Qn: Caso Salis, faccia a faccia Meloni-Orbán

Il Fatto: «La Rai dei partiti / fuorilegge in 5 mesi»

Libero: Patente di uccidere

La Verità: Gli anarchici di Cospito tifano Salis

Il Mattino: Agricoltori, apertura dell’Ue

il Quotidiano del Sud: Il piano Mattei che abbiamo già fatto / Quello europeo a guida italiana da fare

il manifesto: Campagna / elettorale

Domani: Salvini semina menzogne su Salis / Ma a Budapest c’è più ottimismo